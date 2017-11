Mateřinka U Sluníčka zve na výstavu Podzimní hraní

Horní Slavkov – Podzimní hraní je název nové výstavy, která je ke zhlédnutí v historických prostorách Pluhova domu. Připravily ji tu děti a učitelky z mateřské školy U Sluníčka.

Výstava Podzimní hraní je v Pluhově domě k vidění do konce listopadu.Foto: ZUŠ

„Jsem velmi ráda, že se výstava může konat v prostorách slavkovské základní umělecké školy, tyto prostory jsou ideální pro podobné příležitosti,“ konstatovala při slavnostní vernisáži ředitelka mateřské školy Iveta Svobodová. O zahájení výstavy se postaraly žákyně základní umělecké školy Kateřina Salačová a Jana Kunová, které svými výkony navodily příjemnou atmosféru.

Podzimní hrátky dětí z mateřinky U Sluníčka si můžete přijít prohlédnout až do konce listopadu. Poté už se Pluhův dům zcela novou výzdobou přenese do doby adventní. „Základní umělecká škola oslaví 2. prosince 45leté samostatné působení. Součástí odpoledne bude prohlídka obou historických budov školy, dále galakoncert absolventů školy a současných žáků, nebude chybět výstava fotografií z historie i současnosti ZUŠ,“ zve v sobotu 2. prosince na společnou oslavu do Pluhova domu ředitel ZUŠ Jan Zapf.