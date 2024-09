Až do pátku 20. září mohou zájemci o pomoc regionům postižených povodněmi přispět v Kraslicích. Zdejší dobrovolní hasiči ve spolupráci městem přijímají v Městském kulturním centru vždy v odpoledních hodinách od 15 do 18 hodin potřebné věci jako úklidové prostředky nebo trvanlivé potraviny. Pokud někomu tento čas nevyhovuje, má možnost například dopoledne kontaktovat infocentrum v Domě kultury či níže uvedený telefonní kontakt, které potřebné věci uskladní či odvezou.

„Město oslovil velitel dobrovolných hasičů a hlavní iniciátor sbírky Martin Rosocha, zda bychom se připojili k organizaci pomoci postiženým oblastem. To jsme bez váhání přijali a domluvili s MKC na poskytnutí prostor pro sbírku. Na výběru materiální pomoci se kromě dobrovolných hasičů budou podílet také členové Kulturní komise města, za což jsem velmi ráda. Kdo by chtěl přispět a nemá možnost věci do kulturního domu doručit, tak se může na mne obrátit na telefon 722 543 074. V pátek bych tyto občany navštívila a pomoc od nich doručila do MKC,“ uvedla kraslická radní Alena Boháčová.

Povodně, způsobené vytrvalými dešti, napáchaly prozatím především v moravských regionech obrovské materiální škody. Z Karlovarského kraje zamířily pomáhat do postižených lokalit dva odřady profesionálních hasičů. Humanitární sklad vnikl také v objektu Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, centrální sklad potravinové banky se nachází v Královském Poříčí.

Pomáhá se i v Sokolově. "Děkujeme, že pomáháte a nosíte potřebné zásoby jídla, pití a dalšího vybavení. Sbírka na pomoc lidem zasaženým povodněmi probíhá každý všední den od 9 do 18 hodin. O víkendu bude otevřeno od 9 do 16 hodin. Sběrné místo najdete v areálu Sokolovské bytové (Komenského 77, Sokolov)," vzkazují iniciátoři sbírky. Momentálně jsou nejvíce potřeba trvanlivé potraviny, dezinfekční a čisticí prostředky a v neposlední řadě i balená voda. Co zatím není potřeba nosit je například oblečení, spacáky nebo matrace. Napříč zastupitelskými kluby se také dohodlo, že Sokolov přispěje 1 milion korun jednomu z nejvíce zasažených měst v republice – Krnovu. Tento krok ještě musí zastupitelé schválit na čtvrtečním zasedání zastupitelů.

Sbírku pořádali také v Chodově. "V našem skladu v Královském Poříčí pokračuje příjem potravinové a materiální pomoci pro oblasti postižené povodněmi. Ve středu ráno k nám dorazili s nákladem hasiči z Chodova a přivezli neuvěřitelných 2 173 kilogramů nápojů, potravin a úklidových potřeb," říká ředitel Potravinové banky Milan Hloušek.

A nebyli sami. "S plnou hasičskou dodávkou přijel do Potravinové banky i starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Plný kufr auta s pomocí od lidí z Toužimi dopravil senátor Miroslav Balatka. Ten se ostatně do našich sbírek zapojuje dlouhodobě. Milou návštěvou klienti Denního centra Mateřídouška a rovnou donesli velkou zásobu pomoci. Začali jsme svážet také dary ze sběrného místa, které město zřídilo v objektu Sokolovské bytové. Postupně jsme odtud dovezli celou paletu dezinfekcí, dále paletu vod a spoustu dalších potřebných věcí, které rovněž poputují do povodněmi postižených oblastí. Do sbírky se zapojily učitelky odborného výcviku cukrář a aranžér ze Střední školy živnostenské. Pomoc během dne přivezlo mnoho dalších lidí a v několika případech nám věnovali i palety, bez kterých bychom nemohli kompletovat sesbíraný sortiment. A stále pokračujeme, pomoc nekončí. A děkujeme všem, co pomáhají," dodal Hloušek.