Například v Sokolově si mohli lidé vyzvednout roušky v pondělí od 14 do 16 hodin. Jedno z výdejních míst bylo v Městském domě kultury. "Netvořily se žádné fronty, lidé se netlačili, necpali a po otevření jich zatím moc nepřišlo. První zájemce o roušky ale čekal už deset minut před čtrnáctou hodinou, kdy se roušky začaly vydávat," řekla slečna, která roušky rozdávala. Na jednu vycházely tři kusy.

V dalších pracovních dnech se budou vydávat od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Ve stanu městské policie před Duklou jen od 14 do 16 hodin. "Respirátory jsou určeny pouze pro školská zařízení, do nichž je už město zaváží. Sokolov zajišťuje distribuci ochranných roušek i pro obyvatele nízkonákladových bytů a dále i pro některé organizace poskytující sociální služby, jako je Kotec, Pomoc v nouzi a podobně. Jejich závoz je zajištěn i pro obyvatele městských částí Novina a Hrušková. Roušky obdrží rovněž pasažéři Senior Expresu. Ochranné prostředky budou vydávány do vyčerpání zásob," upřesnil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Všem se snažili vydávat roušky také v Březové na Sokolovsku. "Výdej hygienických roušek, které jsme obdrželi ze státních rezerv, probíhá v pondělí od 15 do 16.30 hodin v infocentru městského úřadu. Tyto roušky jsou určeny pro sociálně slabé občany, přesto je budeme vydávat i pro další obyvatele města. Na každého občana připadají tři kusy. Roušky budou vydávány do vyčerpání zásob," informovala Veronika Doudová.

Chodovští hasiči společně se strážníky začali ochranné prostředky rozvážet seniorům 80+ už v sobotu. Dostaly je v průběhu víkendu zhruba čtyři stovky nejstarších obyvatel města. V pondělí si roušku mohl vyzvednout každý, kdo ji potřebuje. Chodov připravil celkem tři distribuční místa, a to v pokladně kina v Kulturním a společenském středisku, poliklinice a městské knihovně. Výdej probíhal v pondělí 15. února od 10 do 13 hodin do vyčerpání zásob. "Město má zatím k dispozici 30 000 kusů roušek a zájemce žádá, aby byli ohleduplní a nechodili si pro roušky opakovaně," řekl mluvčí tamní radnice Martin Polák.

V Kraslicích budou tři roušky na osobu vydávat na městském úřadě po celý týden. Příští týden od pondělí 22. února budou vydávány na dotaz u vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. I tam platí, že budou vydávány do vyčerpání zásob.

Město Kynšperk nečekalo na centrální distribuci respirátorů FFP2. Nakoupilo celkem tři tisíce certifikovaných respirátorů za vlastní prostředky a v pondělí je osobně radní města distribuovali všem občanům starším 70 let. Každý dostal balení, ve kterém je pět kusů.

Roušky v pondělí rozdávala prakticky všechna města a obce v uzavřeném sokolovském regionu.