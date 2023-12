Města v našem regionu ruší páteční i sobotní adventní programy. Připojí se tak státnímu smutku, který vláda vyhlásila na sobotu 23. prosince v reakci na střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, při níž student fakulty zabil čtrnáct lidí. V poledne by se také měly rozeznít zvony a lidé by měli památku uctít minutou ticha. Na řadě míst v našem regionu vzniknou také pietní místa kde mohou lidé zapálit svíčku či přinést květinu.

Ilustrační foto | Foto: Externí autor

"Jménem vedení města Sokolova bych chtěl vyjádřit nejhlubší soustrast rodinám a pozůstalým, kteří dnes přišli o své blízké v důsledku střelby na půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Je to obrovská tragédie, která zasáhla každého z nás. Odsuzujeme tento násilný akt, který je proti všem hodnotám, jež naše společnost zastává. Chtěl bych také vyjádřit naši solidaritu a podporu celému akademickému společenství Univerzity Karlovy a všem zraněným popřát co nejrychlejší uzdravení a zotavení z této strašné události. Na závěr děkuji i Policii České republiky a všem zasahujícím složkám za jejich rychlou a profesionální reakci," řekl starosta Sokolova Petr Kubis s tím, že v den státního smutku se nebudou konat žádné kulturní akce, v provozu nebude ani vyhlídkové kolo či kluziště. "Mluvili jsme s místním farářem a i v našem městě zazní zvony. Před městským domem kultury bude zřízeno pietní místo. Stánky na náměstí by měly být otevřené, ale nebude zde znít hudební produkce," dodal Kubis.

"Kulturní program jsme zrušili v pátek i v sobotu také v Karlových Varech. Oficiální pietní místo prozatím neplánujeme," konstatovala v pátek dopoledne primátorka města Andrea pfeffer Ferklová.

Kulturní program se ruší i v Aši. "Rozhodli jsme spolu s pořadateli zrušit sobotní vánoční program v Aši. Na místě trhů bude zřízené pietní místo. Jsem naprosto zděšen tragédií v Praze. Je strašné, že naše krásné město, místo plné historie a kultury, bylo zasaženo nesmírně tragickým činem. Na Filozofické fakultě UK, kde by měly kvést myšlenky a rozvíjet se dialog, došlo k násilnému útoku, který si vyžádal nevinné oběti mezi mladými studenty. V těchto chvílích, kdy bychom měli v klidu a míru rozjímat o nadcházejících svátcích, jsme místo toho konfrontováni s realitou, která nám připomíná, jak křehký může být život. Mysleme na rodiny a přátele postižených, na studenty a učitele, kteří momentálně prožívají ohromný šok," řekl starosta Aše Vítězslav Kokoř.

Střelba na univerzitě v centru Prahy patří k nejtragičtějším událostem v novodobé historii Česka. Střelec zabil čtrnáct lidí a 25 dalších zranil, z toho deset těžce. Sám pak zřejmě spáchal sebevraždu.