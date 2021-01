Slibují také, že se nezastaví investiční akce a rozvoj měst. Zapomínat nechtějí ani na kulturu a sport, které jsou při nedostatku financí a šetření většinou „první na ráně“.

Příprava rozpočtu pro rok 2021 byla i v Sokolově ovlivněna koronavirem a podle vedení města koresponduje s tím, co se děje.

„Díky tomu, že jsme v uplynulých letech hospodařili s rozmyslem, je město v dobré ekonomické kondici, a tak nemusíme sáhnout po úvěrech a město zadlužit. To ale neznamená, že nebudeme jednat hospodárně a takříkajíc dvakrát neobrátíme každou korunu, než ji utratíme. Chceme, aby se také v těchto složitých časech Sokolov nadále rozvíjel a pro jeho obyvatele byl městem příjemným pro život,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Město má rezervu 301,8 milionu korun z předchozích let. Sokolov tak bude příští rok hospodařit s příjmy kolem 560,6 milionu a výdaji včetně rezerv zhruba 862,4 milionu korun. Schodek pokryje právě přebytek hospodaření z předchozích let.

K největší investiční akci Sokolova v roce 2021 má patřit dokončení stavby nového pobytového zařízení pro seniory Čtyřka, do které půjde letos zhruba 79 milionů korun. Do oprav a staveb silnic a chodníků chce radnice tento rok investovat 48 milionů korun, do budování parkovacích ploch 25 milionů korun.

Do našetřených rezerv musel po řadě let sáhnout Chodov při sestavování návrhu rozpočtu na letošní rok. Jeho výše má dosáhnout zhruba 277 milionů korun, což je o 15 milionů korun méně než částka, se kterou město hospodařilo loni.

Zapojením volných finančních prostředků se tak Chodovu podaří udržet vyrovnaný rozpočet a vyhnout se úvěru.„Jde o nejsložitější rozpočet, co jsme sestavovali, museli jsme přizpůsobit výdaje i investice. Je to kompromis, víme, že Chodováci byli zvyklí na větší investice,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že i za této situace nebude město omezovat provoz a služby.

Rovněž neplánuje propouštění a uzavírání svých organizací. „Nadále budeme jako dosud podporovat sport, volnočasové aktivity a kulturu. A stále budeme držet dostatečnou finanční rezervu,“ zdůraznil starosta. Na investice chce Chodov vyčlenit přibližně 62 milionů korun. Z větších akcí počítá s dokončením základní umělecké školy, revitalizace sídliště v Tovární ulici, příprava cyklostezky z Chodova do Lokte, opravy chodníků a komunikací či rekonstrukce mostu.