Oblaky tajemna se vznášejí nad možnou transakcí mezi městem Karlovy Vary a společností Bydlení Charkovská, která vlastní nechvalně proslulou ubytovnu v Charkovské ulici. Vedení města totiž jedná s majitelem této ubytovny, který je napojen do pavučiny společností kolem bratrů Zádamských, o jejím možném odkoupení.

Na podrobnější informace o chystaném obchodu čeká redakce Deníku už měsíc. Přesto ani na konci května není nic jasného. Výkup ubytovny v Charkovské ulici figuruje v letošním rozpočtu města jako výdajová položka, a to s částkou 75 milionů korun. Zda město objekt potřebuje, když si bere na důležité investice, například opravy a výstavby mostů, úvěr ve výši 700 milionů korun, a jak by ho mohlo využít, náměstek primátorky pro správu majetku města Josef Kopfstein (Karlovaráci) nedokázal přímo zodpovědět. Transakce je přitom na soupisu akcí, které by se mohly z tohoto úvěru pořídit.

Kopfstein odmítal sdělit něco bližšího vzhledem ke koaličním jednáním v této věci, kterých se během poslední doby uskutečnilo hned několik. To poslední bylo toto úterý. "K jakému závěru jsme po úterním jednání došli? Zatím k žádnému. Nejdříve si musíme určit ekonomickou i společenskou potřebnost," uvedl náměstek Kopfstein ve středu 26. května.

Na dotaz, kdo vůbec s tímto záměrem přišel, odpověděl: "Já to nebyl. Nevím, kdo to byl. Mám informace, že přišel majitel, že chce objekt prodat a první, komu to nabídl, bylo město. O každém takovém návrhu musíme zkrátka uvažovat."

Za kolik by město bylo ochotné problémovou ubytovnu koupit, odmítl sdělit. "To je obchodní tajemství," poznamenal. Na připomínku, že město není soukromá firma, reagoval: "Kdyby náhodou město objekt kupovalo, tak cena vzejde z odhadu." Na připomínku, že se s ním počítá i v rámci úvěru, odvětil: "To víte víc než já."

Mnohem konkrétněji ale hovořil náměstek Petr Bursík (ODS). I on se koaličního jednání účastnil. Podle něho je záležitost až tak aktuální, že by ji mělo řešit už červnové zastupitelstvo. "Můj názor není právě objektivní, protože v této lokalitě bydlím. Vždy to bývala taková klidná čtvrť, a teď tu vyrůstá už druhá generace dětského gangu. Bydlet tu je opravdu hodně nekomfortní. To, že město objekt odkoupí, je zřejmě jediné řešení," uvedl Bursík. A na dotaz, zda je město právě ten, kdo by měl problém řešit, odpověděl: "A kdo jiný než město?"

Potvrdil, že s transakcí se počítá nejen v rozpočtu, ale také v projektech v rámci úvěru. "Už máme zpracované dva znalecké posudky, jeden je z Karlových Varů, druhý nezávislý není z našeho města. Prodej by se měl projednat co nejdříve. Objevit by se to mělo už na červnovém jednání zastupitelstva," dodal náměstek Bursík s tím, že Karlovy Vary by objekt využily pro městské byty. Předpokladem ovšem je, že v případě převzetí do své správy by už ubytovna byla zcela prázdná. Na dotaz, zda jsou prodávajícími lidé od Zádamských, odpověděl, že to je otázka, na kterou nedokáže odpovědět a že to neví.

Opoziční zastupitelé Jiří Klsák (KOA) ani Jindřich Čermák (Piráti) by se odkupu problematického objektu až tak nebránili. Také podle nich by to byla cesta, jak se zbavit lokálních problémů. "Otázkou je, co bude s těmi lidmi, kteří tam nyní bydlí. Přece se nikam nevypaří," poznamenal Čermák. "Odkoupením by se vyřešila spousta problémů. Je to zřejmě jediné řešení, které se nabízí. Otázkou ovšem je, zda v době krize, kdy si město půjčuje na velké akce peníze, je právě tento obchod pro město nejlepší," konstatoval Klsák. Nejmenovaný zastupitel potvrdil, že to, že jde o ubytovnu Zádamských, je přece všeobecně známá věc.

Vlastníky se redakce pokoušela kontaktovat, ale marně.

Bratři Zádamští podnikají na Karlovarsku mnoho let. Během nich rozšířili své spektrum. Jako sídlo podnikání firem, v nichž působí, uvádějí mnohdy adresu Hybešova 167/18 v Rybářích (Elita), na které je registrován i vlastník ubytovny v Charkovské ulici. Na dva bratry Zádamské a jejich spolupracovníky podnikli policisté v roce 2007 z někdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zátah, ve vazbě skončilo 12 osob. „Zadrželi jsme je pro podezření ze zvlášť závažné trestné činnosti, kterou páchali dlouhodobě. Nyní probíhají výslechy a vyhodnocují se domovní prohlídky, prohlídky nebytových prostor a automobilů,“ uvedla tehdejší mluvčí ÚOOZ Blanka Kosinová. Ve vazbě strávili více než rok. Odsouzeni nakonec nebyli, kvůli nedostatku důkazů byli zproštěni z obžaloby ze zločinného spolčení, vydírání a dalších trestných činů. Od státu získali více než 8 milionů jako odškodné za újmu, kterou utrpěli ve vazbě. Milan Zádamský, údajný šéf skupiny, dostal odškodné například za traumatickou stresovou poruchu a poruchy spánku.