Znamená to tedy, že město nebude s krajem na vestavbě koncertního sálu, který má následně využívat Karlovarský symfonický orchestr, spolupracovat?

Město Karlovy Vary se v memorandu zavazovalo k realizaci vestavby koncertního sálu po kompletním dokončení rekonstrukce Císařských lázní. To mělo několik důvodů. Tím hlavním bylo nezasahovat do schválené projektové dokumentace a harmonogramu samotné rekonstrukce. Naše chvíle měla tedy přijít až po skončení prací, řádném vyúčtování a ukončení opravy této památky. To se ale nestalo a nové vedení kraje začalo do projektu zasahovat a nakonec přišlo s myšlenkou, že vestavbu zajistí samo na vlastní náklady. Jako město Karlovy Vary vnímáme tyto zásahy negativně a velmi se obáváme porušení dotačních podmínek a nedodržení stanovených termínů. Pokud si je ale vedení kraje jisté tím, že vše splní a dodrží, a ještě k tomu zvládne realizaci koncertního sálu vlastní cestou, ať to zajistí a my následně s krajem vyřešíme nájemní smlouvu pro náš Karlovarský symfonický orchestr. Tím pro Karlovy Vary odpadá veškerá odpovědnost za možné následky, sankce a další případné problémy. Pro zrušení memoranda hlasoval i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, který je zároveň zastupitelem města Karlovy Vary.

Na opravu Císařských lázní zůstal kraj sám

Jak chcete kontrolovat, zda projekt koncertního sálu bude stavbaři dodržen?

Město poskytlo svou projektovou dokumentaci na vestavbu a v rámci řídícího orgánu dotačního nástroje ITI Karlovarské aglomerace pro období let 21-27 zahrnulo projekt vestavby do realizovatelných projektových fiší. Došlo i k několikerému projednání a podpoře projektu vestavby sálu u MMR, IROP či ÚHOS. Kontrolovat projekt koncertního sálu nepotřebujeme, my jsme předali veškeré podklady, čímž jsme dodrželi vše, co jsme slíbili, a nyní je na vedení kraje, jak s projektem naloží a jaká bude konečná podoba sálu. Město nadále drží a dodrží své závazky, to je příspěvek na revitalizace 100 milionů, poskytnutí projektové dokumentace revitalizace v hodnotě 22 milionů, trvalé zasídlení KSO v Císařských lázních a poskytnutí projektové dokumentace na vestavbu sálu v hodnotě tří milionů.

S krajem jednáte o budoucím pronájmu koncertního sálu. Za jakých podmínek?

Samotná funkcionalita Císařských lázní je plně v gesci kraje. Město zodpovědně přistupuje a komunikuje s krajem ohledně zasídlení Karlovarského symfonického orchestru (KSO) a samozřejmě i využívání sálu pro vystoupení KSO, ale i další akce města. Zajímalo nás i umístění městského infocentra, ale z kraje doposud nepadly přesnější dotazy či informace.

Zatím finalizujeme smlouvu o smlouvě budoucí nájemní s definicí prostorových a časových podmínek. Finanční otázka bude velmi úzce souviset s avizovaným enormním navýšením podpory KSO ze strany kraje, jako nejvýznamnějšího hudebního tělesa kraje. Takže i tady držíme své slovo, jednáme a chceme najít shodu. Rozhodně tedy nikoho v ničem nenecháváme, nikoho nepodrážíme, neobcházíme a neděláme ani nic jiného za zády Karlovarského kraje. Hájíme zájmy města a nechceme nést odpovědnost za případné sankce, které mohou z hlediska nedodržení termínů rekonstrukce Císařských lázní nastat a kterých se dle našeho názoru oprávněně obáváme.