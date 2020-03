Město Loket zajistí nákup seniorům a potřebným

Ani Loket nezůstává pozadu v pomoci těm, kteří ji teď potřebují. Jsou to zejména senioři nad 75 let věku, v odůvodněných případech pak i další spoluobčané – těžce nemocní, ZTP, matky samoživitelky s dětmi do 5 let.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv KD