Na jedné straně dostatek podpisů pod peticí, podle níž muselo město Karlovy Vary vyhlásit referendum o Vřídelní kolonádě. V případě souhlasu občanů by se musela přestavět na původní litinovou stavbu. Na straně druhé argumentace vedení města i většiny zastupitelů, že současná kolonáda je opravená za desítky milionů a na stavbu nové nejsou a nebudou peníze. Tato argumentace zažehla ostrý spor, který skončí u soudu. Aktivista Petr Ajšman totiž na vedení města, konkrétně na primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou, náměstka Tomáše Trtka (oba ANO), radního Petra Bursíka (ODS), a ředitele Kanceláře architektury města Karla Adamce podal trestní oznámení.

Podle Ajšmana vedou politickou kampaň proti zákonnému referendu, které má rozhodnout, zda karlovarští občané chtějí nahradit současnou Vřídelní kolonádu replikou původní litinové stavby architektů Fellnera a Helmera. „Žádám, aby bylo zahájeno trestní stíhání proti jejich zákonem nepovolené a protiprávní činnosti z titulů jejich výkonných veřejných politických funkcí,“ stojí v Ajšmanem podaném trestním oznámení.

Vedení města toto nařčení nejen důrazně odmítá, ale také zdůrazňuje, že i oni, jako občané Karlových Varů, se mohou ve veřejné debatě k referendu vyjádřit. „Podání trestního oznámení je právem každého. Za město jej nevidíme jako důvodné, ale o tom musí rozhodnout orgány činné v trestním řízení,“ reagovala primátorka.

Stejně jako karlovarští občané se bude k referendu o Vřídelní kolonádě vyjadřovat znovu i soud. Ten žaloby na výsledky prvního referenda, kdy k souhlasu lidí se stavbou litinové repliky chybělo 300 hlasů, zamítl.

„Myšlenková východiska jednoznačně podporují závěr o tom, že i primátor odpůrce, tedy politik prosazující určitý program, je oprávněn se vyjádřit ke sporné otázce, která je předmětem referenda. Opačný závěr by totiž vedl k omezení svobody projevu a svobodné soutěže navzájem si konkurujících názorů,“ právě tímto soudním verdiktem nyní primátorka Pfeffer Ferklová i vedení města argumentují.

„Vyjadřovat své názory k otázce referenda je zcela v pořádku, pokud tak činí občané obce, a to ať příznivci, či odpůrci navrhovaného řešení. A vedení obce jsou samozřejmě občané a jako takoví se zcela jistě smí účastnit politické soutěže názorů na vývoj své obce,“ zdůraznila.

A shodně s náměstky Trtkem i Bursíkem dodala, že by od vedení města bylo nezodpovědné, kdyby lidem nesdělilo, že na stavbu litinové kolonády nejsou peníze. „To je naše povinnost jako řádného hospodáře, stejně jako upozornění na možná rizika hrozící při přestavbě objektu v centru lázeňské zóny, zapsané na seznamu UNESCO,“ dodal Bursík.

Jenomže Petr Ajšman je opačného názoru. „Oni si pletou pojem vysvětlovat a informovat s účelovým vysvětlováním a ovlivňováním veřejnosti. A právě toto ovlivňování pro nebourání, což na svých stránkách výrazně deklaruje i kancelář architektury, je protizákonné a veřejně činná osoba tak nesmí jednat. Opírám se o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 29. srpna 2012,“ uvedl Ajšman. V rozporu s tvrzením města, že replika litinové kolonády by vyšla na půldruhé miliardy či že je ta současná opravena, je i přípravný výbor referenda.

„Prozatím byla opravena pouze vřídelní síň, což není ani desetina stavby. Zatím funguje a pár let snad vydrží. Stavbu litinové kolonády, o níž je proto nyní ideální čas rozhodnout, odhadujeme na půl miliardy a při přípravě je dostatek času na získání dotací. Projekt této kolonády je v městském archivu. Obnovená litinová kolonáda by byla stavbou trvalou, která by navíc nevyžadovala neustálé opravy,“ uvedl Ota Řezanka, zmocněnec přípravného výboru.