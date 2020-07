„Nyní se ale jedná o romské poradce, kteří mají pomoci se začleněním romské menšiny do společnosti. Více by nám ale pomohly finance na asistenty prevence kriminality,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Co se týče integrace, spíše by nám pomohlo, kdyby lidé, co jsou dlouhodobě na dávkách, ráno vstali z postele, odvedli děti do školek a škol a šli do práce. Když není síla dostat je tam, měli by se každé ráno alespoň někde hlásit. Jejich děti musí vidět, že je normální ráno vstát a někam odejít,“ dodala starostka Sokolova.

Kolegové s ní jednoznačně souhlasí. „Za dvacet let nedošlo k žádnému pokroku, co se týče spolupráce neziskových organizací a řešení romské otázky. Vymýšlí se další a další věci, které nefungují. Rádi někomu z vlády u nás zaplatíme v letních měsících ubytování na tři dny, ať vidí, čeho neziskovky a stát dosáhly,“ upozornil místostarosta Jan Picka.

Skeptický je i druhý z místostarostů Karel Jakobec, který je v komunální politice z nynějšího vedení nejdéle.

„Člověk vidí, jak se za celá ta léta na podobné programy strmě zvedají finance. A za dvacet let, co situaci sleduji, není v tomto ohledu situace ani o milimetr lepší. Spíše se zhoršuje,“ konstatoval.

Alespoň v Sokolově to tak cítí. „Nikdo nám nepomůže. Vidíme, jak se rozhazují peníze do 'měkkých' věcí, které nikdy nic nevyřešily ani nevyřeší. Pokud je nějaký pozitivní příklad, tak vydrží rok dva. A skončí to vždy fiaskem. Jediná cesta je přitvrdit. Začít řešit věci nejenom tím cukrem, ale i bičem,“ zdůraznil Jakobec.

Lidé souhlasí a ze zoufalství už i vtipkují. „Z nepřizpůsobivých se stávají přizpůsobiví,“ říká jeden z nich.

Město tvrdí, že by se měl někdo na neziskové organizace lépe zaměřit. „Zajímalo by mě, kdo a jakým způsobem kontroluje a vyhodnocuje prospěšnost neziskovek. Jak se měří, zda dosáhly nějakého úspěchu. Přece se musí zodpovídat za to, že dostávají peníze od státu,“ řekl Picka. Z takzvaných Norských fondů kdysi Sokolov žádal peníze na opravu Hornického domu. Šlo tehdy o zhruba 350 milionů a objekt by prošel celkovou rekonstrukcí včetně zřízení výtahů, tak aby byl bezbariérový. Sídlí v něm totiž městský dům kultury včetně divadla. Žádost neprošla.

S podobnou nabídkou na romského poradce přišel v sousedních Kraslicích ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek. Zatímco vedení Kraslic čeká na vyjádření komise zdravotní a sociální, lidé by namísto romského poradce viděli v tamních ulicích raději městskou policii, o jejíž zřízení usilují.

Sokolov reagovat na nabídku vládní zmocněnkyně Válkové nebude.