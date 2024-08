Starosta Sokolova Petr Kubis vysvětlil, že město v současné době pracuje na přípravě studie, která určí konkrétní rozsah a náklady na rekonstrukci. „Teprve po dokončení studie budeme schopni odhadnout, kolik bude přestavba stát," uvedl starosta. Na základě této studie má město v plánu požádat o dotaci, která by pokryla část nákladů na realizaci projektu. Setkání s podnikateli bylo klíčové pro zajištění jejich informovanosti a zapojení do procesu plánování, což by mělo přispět k hladkému průběhu rekonstrukce a minimalizaci případných komplikací. Vedení města si uvědomuje důležitost tržnice pro místní podnikatele a chce zajistit, aby jejich potřeby a obavy byly při plánování zohledněny.

"Studie by měla být hotová do konce tohoto roku. Na ni naváže projektová dokumentace. Přestavba samotná by pak mohla začít nejdříve na jaře roku 2026 a její realizace by měla trvat zhruba rok a půl," sdělil mluvčí města Michal Švarc.

Podnikatele na setkání nejvíc zajímaly termíny rekonstrukce, aby měli dostatek času se na změny připravit. „Tato schůzka byla především informativní, aby nájemci vůbec věděli, co se chystá a nevznikaly nějaké spekulace. Dokud ale nebude hotová studie, nemůžeme s jistotou říct konkrétní termíny,“ uvedl starosta Kubis s tím, že koncem roku plánuje město další schůzku s podnikateli, na které už sdělí bližší informace.

"Plánovaná přestavba Sokolovské tržnice je součástí širšího úsilí radnice o modernizaci města a zlepšení infrastruktury, což by mělo přispět k lepším podmínkám pro místní obyvatele i návštěvníky," doplnil mluvčí.