Konkrétní hodnost bude spojena s délkou služby, statut strážníka tak, jak je nyní uvedeno v příslušných právních předpisech, tím nebude nijak dotčen. Sokolov se připojil k městským policím, které od roku 2019 začaly hodnostní označení používat.

Jmenování do hodností převzali slavnostně sokolovští strážníci od starostky Renaty Oulehlové a velitele městské policie Petra Kubise. Starostka přitom ocenila jejich práci s tím, že musí zvládat náročnou službu a ještě přitom mnohdy čelit nepochopení některých občanů. „Děkuji vám velmi za to, co pro naše město děláte,“ uvedla starostka. Velitel Kubis zdůraznil, že poslání strážníků je především každodenní kontakt s občany a řešení možná zdánlivě banálních případů týkajících se například dodržování pořádku a čistoty ve městě.

A proč vlastně městská policie přešla na hodnostní označení? Stalo se tak na doporučení kolegia ředitelů městských policií statutárních města a hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že městské a obecní policie v různých obcích používaly různorodé názvosloví, dochází postupně k zavedení jednotného hodnostního označení. Nové označení bude transparentní nejen pro veřejnost, ale i pro ostatní složky Integrovaného záchranného systému.

Základem je inspirace v označení této bezpečnostní složky za první republiky. V celém státě by tato proměna měla nastat do tří let (do roku 2022), v první vlně se to týkalo městských policií hl. m. Prahy a statutárních měst, kde u zmíněných MP došlo ke změně od 1. ledna 2019. Ředitelé městských policií statutárních měst mají hodnost vrchní policejní rada a jejich zástupci jsou policejní radové.

Celé spektrum zpak ahrnuje 14 hodností od strážmistrů po praporčíky, inspektory, komisaře a policejní rady. Hodnosti od podstrážmistra po praporčíka se udělují na základě odsloužených let, hodnosti od vrchního praporčíka výše může dosáhnout strážník na základě jmenování, nebo ustanovení do řídící pozice. Všechny jednotlivé hodnosti budou mít v celé České republice i stejná označení.