Uvedla to Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Plzni. Bouřky by do regionu měly dorazit v pondělí ve večerních hodinách, výstraha od ČHMÚ platí až do půlnoci. "Vydali jsme pro tuto situaci nejnižší stupeň varování, při bouřkách v Karlovarském kraji nejsou vyloučeny kroupy, nárazy větru by mohly dosáhnout rychlosti až 70 km/h. Srážky budou, ale nebude se jednat o přívalové, ani výrazně intenzivní," dodala Suchá.