Nový most, křižovatka a připojovací pruhy by mohly silnici I/13 udělat bezpečnější. Zvýšení rychlosti ani po těchto změnách není ovšem zaručené.

Silnice I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem. | Foto: Deník/Jana Kopecká

I když vypadá rychlostní silnice I/13 spojující Karlovy Vary s Ostrovem jako dálnice, řidiči tam smějí jezdit maximální rychlostí 90 kilometrů za hodinu a řada z nich to nedodržuje. Vyšší rychlost tam není povolená kvůli absenci připojovacích pruhů hned na třech místech této Podkrušnohorské dálnice, jak místní silnici nazývají. To by se mohlo změnit po stavebních úpravách. Jenže, jak upozorňuje Lukáš Hnízdil, ředitel Ředitelství silnic a dálnice Karlovy Vary (ŘSD), ani po těchto zásazích není jisté, zda se rychlost z 90 kilometrů v hodině na možných 110 nakonec skutečně navýší.

„Problémem je napojení silnice u Boru a také napojení dvou čerpacích stanic,“ vysvětluje ředitel Hnízdil. V současné době tam totiž žádný připojovací pruh není.

Ne právě bezpečnou situaci na hlavní dopravní tepně mezi Karlovými Vary a Ostrovem řeší ministerstvo dopravy už řadu let. Nyní ale konečně přichází doba na její řešení, tedy na stavební úpravy. ŘSD už má vydáno stavební povolení a připravuje se na majetkoprávní jednání ohledně výkupu potřebných pozemků. „Půjde o poměrně velkou investiční akci. Hovoříme tu o nákladech pohybujících se kolem 150 milionů korun,“ pokračuje šéf ŘSD.

V rámci stavebních úprav totiž nebudou vybudovány jen adekvátní připojovací pruhy, ale počítá se například i s výstavbou nového mostu a nové křižovatky.

„Předpokládáme, že do dvou let bychom mohli začít stavět. Hodně bude ale záležet na tom, zda se nám podaří získat peníze,“ uzavírá ředitel Hnízdil s tím, že i když má ŘSD snahu udělat pro bezpečnost na silnici maximum, finální slovo bude mít Krajský úřad Karlovarského kraje a pochopitelně i dopravní policie. Ty totiž nakonec rozhodnou, zda se rychlost zvýší na možných 110 kilometrů v hodině.

Řidiči tam v současné době maximální rychlost navíc příliš nedodržují. „Na silnici I/13 z Karlových Varů do Ostrova policisté zjistili vloni přibližně 800 přestupků, z nichž nejvyšší dovolenou rychlost překročilo zhruba 300 řidičů,“ dodal mluvčí policie Jan Bílek.