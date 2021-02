Data z posledních dnů naznačují, že koronavirová pandemie začala v Karlovarském kraji stagnovat. Nicméně situace v nemocnicích je nadále velmi kritická. Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod niž spadá karlovarská a chebská, upozorňuje, že se snížila věková hranice těžkých pacientů. Na lůžkách intenzivní péče leží i mnohem mladší ročníky, než tomu bylo ještě na přelomu roku. „Ve velmi vážném stavu u nás leží mladík, který je ročník teprve 1999,“ varoval v neděli mluvčí Podracký.

V médiích v sobotu navíc zazněla zpráva, že pandemie doznala takového spádu, že jsou zastavené převozy do ostatních nemocnic a že si musí každé zařízení poradit samo. „Tato zpráva se ke mně nedostala. O možných převozech nadále komunikujeme s centrálním dispečinkem, nemám informace, že by se měly zastavit,“ reagoval hejtman Petr Kulhánek. Masivní transport pacientů z Karlovarského kraje se naposledy odehrál v pátek, kdy velkokapacitní sanita Fénix odvezla deset pacientů ze sokolovské nemocnice na Vysočinu. „V sobotu a v neděli koordinátoři zatím nemají požadavek na transfery. Předpokládám, že tahle potřeba vznikne znovu v následujících dnech, jak se obsadí volná lůžka,“ poznamenal v neděli dopoledne karlovarský hejtman s tím, že zároveň je už připravena možnost převozů pacientů do Německa.

Sokolovská nemocnice vyřešila převozy o víkendu jen v rámci regionu. „Jen za hodinu v sobotu jsme ale měli deset příjmů. Ta situace se rozhodně nelepší, nemocných nám naopak přibývá. Zatímco v pátek jsme měli 80 covidních pacientů, v neděli máme o tři více,“ konstatovala mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

Více pozitivních je také hospitalizováno v karlovarské nemocnici, která musela opět navýšit covidní kapacity přeměnou jiných lůžek. „V současnosti u nás leží 13 pacientů na intenzivní, 85 pak na běžné péči. V Chebu je to 16 intenzivních pacientů a 49 na běžné péči,“ upřesnil mluvčí KKN.

Podle hejtmana nastal v pátek pokles o tři procenta pozitivně testovaných. Statistiky Ministerstva zdravotnictví ukazují, že v pátek jich bylo 317, nicméně v sobotu už 394. „V okolních regionech – Plzeňském, Jihočeském kraji i v Praze – mají poměrně výrazné nárůsty, jde o 10 až 25 procent, takže spíše než by se u nás situace výrazně zlepšovala, jinde se začíná zhoršovat,“ uzavřel Kulhánek.