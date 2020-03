Letiště v Karlových Varech v Olšových Vratech zůstává i přes vyhlášený nouzový stav otevřené. Omezuje ale provoz, a to ve vztahu k mezinárodním letům.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Týká se to linek do ruské Pobedy. „Mezinárodní letadlo na zavedených linkách na Olšových Vratech do odvolání nouzového stavu, který je plánován na třicet dnů, nepřistane,“ konstatoval ředitel letiště Jiří Pos. První letadlo z Pobedy, kterého se nařízení týká, má přistát na letišti v neděli ve 13:40. Pátečního spoje se omezení ještě nedotkne. „Zatím ani my nemáme konkrétní informace. Proto nyní nedokážu říci, jak to bude dále. Musíme se spojit s našimi partnery v Pobedě, jaká mají oni doporučení. Není vyloučeno, že letadlo z Pobedy přistane v neděli v Praze a my si pro pasažéry dojedeme a převezeme je do Karlových Varů náhradní tranzitní dopravou,“ upřesnil ředitel.