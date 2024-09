Opilé bezdomovce, kteří obtěžovali kolemjdoucí nebo znečišťovali okolí, řešilo město už na jaře, také s majiteli obchodního domu Ural. Prostor už proto hlídá bezpečnostní agentura a oblast je od letošního roku také napojená na kamerový systém městské policie.

"Dohodli jsme se se Sokolovskou uhelnou a Družstvem obchodního domu Ural, kterým tento komplex patří. Bezpečnostní agentura by měla dohlížet na veřejné prostranství, kde se velmi často koncentrují například lidé bez domova. Pro mě to znamená zlepšení bezpečnostní situace, plus se tam mají provést nějaké úpravy do budoucna," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Finančně se na této akci město nepodílí. Pouze zapůjčí pracovníkovi bezpečnostní agentury tísňový telefon, a to přímo od městské policie. Bude s ním moci neprodleně přivolat hlídku policie. „Občas, zejména k večeru, vidím skupinky romských dětí ve vnitřním vestibulu pod schody. Obchody dole jsou v tu dobu zavřené, otevřené je pouze fitko o patro výš. Srocují se zde chlapci i děvčata, kluci si na sobě zkoušejí různé kopy, a tak dále. Přes den zde může člověk narazit na bezdomovce," uvádí jedna z procházejících, maminka s kočárkem, která se představila jako Iva.

Protože mnoho bezdomovců kromě závislostí trpí i jinými psychickými poruchami, spolupracuje město na řešení této problematiky i s psychiatrickým oddělením ostrovské nemocnice. Podle starosty Sokolova Petra Kubise je ale třeba se věcí zabývat systémově.

"Města mají v tomto ohledu omezené možnosti. Do konce roku chci proto do Sokolova pozvat zástupce vedení kraje i zástupce kompetentních ministerstev, abychom věc společně probrali. Oslovit chceme i neziskové organizace, které se problematikou bezdomovectví a závislostí zabývají,“ řekl Kubis.

Bezdomovci u městské tržnice | Video: Roman Cichocki

O přemístění stanice do jiného města jednala radnice s krajem už několikrát, ale neúspěšně. Jednalo se i o možné finanční kompenzaci ze strany ostatních měst či kraje. Proběhly schůzky s primářem psychiatrického oddělení. Podle vedení Sokolova chybí systém. U záchytky by prý bylo třeba v mnoha případech právě psychiatrické oddělení. Co se týče přemístění záchytné stanice, bude zřejmě kraj vždy upřednostňovat místo, kde je přímá návaznost na stanoviště záchranné služby a blízkost nemocnice. Někteří politici však hovoří o místech na okraji měst, kde by se propuštění klienti takzvané záchytky nezdržovali. Často se však hovoří také o nutnosti provázat činnost protialkoholní záchytné stanice s následnou lůžkovou psychiatrickou péčí.