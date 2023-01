"Rozhodli jsem se, že finance půjdou do našich školských zařízení a část financí půjde i vylepšení zázemí pro pro seniory ve Čtyřce," uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka. Pracovní návrh hovoří o tom, že zhruba 2,5 milionu půjde do škol, zbytek pak do zařízení pro seniory.

Sokolov do škol investuje každý rok zhruba 25 milionů ze svého rozpočtu. Platí přitom to samé, co vloni. Ředitelé těchto zařízení si sami určují vždy jednu prioritu, kterou město považuje takzvaně za nedotknutelnou. Oni tak vědí, že věc, kterou potřebují nutně opravit, je v tom plánu oprav a investic na prvním místě a udělá se. A to není vše. "Vedení města si obešlo školská zařízení a udělali jsme si jakýsi sumář toho, jak celkově vypadají. Chtěli bychom tamní prostředí ještě více vylepšit, a to nad rámec oněch každoročních desítek milionů, které do škol město posílá. Chceme zlepšit prostředí ve školách i na hřištích nejen žákům, ale i učitelům, kuchařkám a ostatnímu personálu," dodal Picka.