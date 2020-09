Vysloužilá dřevěná sedadla se stala spásou pro fanoušky sokolovského hokeje. Pomohou vyřešit nová nařízení vlády pro počet fanoušků v hledišti.

Sedačky na zimním stadionu. | Foto: Město Sokolov

Zimní stadion je ze tří čtvrtin k stání, což nová pravidla neumožňují. Na tribunu ke stání bude převezeno 350 kdysi divadelních sedaček a rozmístěny budou tak, aby z nich lidé co nejlépe viděli a zároveň vznikly i rozestupy. Sedadla budou očíslovaná a vzniknou z nich i dva sektory. Provozní ředitel klubu Luděk Beran to o víkendu s jedním sedadlem vyzkoušel, zda je to vůbec možné. A půjde to. Křesla nebudou přidělaná napevno, takže je na to třeba při sedání pamatovat.