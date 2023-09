Prvním velkým počinem byla policejní razie v tržnicích na Chebsku v polovině ledna, při níž kriminalisté zajistili dva kilogramy pervitinu a dva muže ve věku 37 a 58 let. „Mladší z dvojice obviněných cizinců měl v prostorách tržnice na Chebsku prodávat krystalickou látku deklarovanou jako pervitin, a to hned v několika případech. Například v první polovině listopadu minulého roku měl zájemci prodat uvedenou krystalickou látku uloženou v plastovém igelitovém sáčku. Za tuto látku měl tehdy kupující zaplatit přibližně 4 tisíce eur, tedy podle aktuálního kurzu téměř 100 tisíc korun,“ uvedl tehdy k případu mluvčí policie Jakub Kopřiva. Pervitin v areálu stejné tržnice prodával také osmapadesátiletý Vietnamce, který měl svou síť stálých zákazníků, jež se k němu pravidelně vraceli několik měsíců. Policie při domovních prohlídkách několika nemovitostí i aut v tomto případě zajistila hotovost ve výši téměř tří milionů korun.

Ještě větší razii zažil region o pár dnů později při akci Mouka, při níž bylo zadrženo hned osm osob. Policisté v rámci ní na konci letošního ledna zajistili 1,5 kilogramu pervitinu. „K samotné realizaci této akce došlo v sobotu 28. ledna v brzkých ranních hodinách společně se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Na různých místech na území Karlovarského kraje, konkrétně v Chodově na Sokolovsku či v Karlových Varech, bylo zadrženo 8 osob. Tato skupina se měla po předchozí domluvě a přesně rozdělených úkolech podílet na výrobě psychotropní látky metamfetamin, tedy pervitinu,“ informoval mluvčí Kopřiva.

Jednotlivé zadržené osoby měly na různých místech v České republice po domluvě nakupovat za částky v řádech desetitisíců korun potřebné suroviny a prostředky pro výrobu pervitinu. „Následně mělo v bytové jednotce či rodinném domě v uvedených městech docházet zadrženými osobami k výrobě pervitinu, a to nejméně od srpna minulého roku. Vyrobený pervitin poté tyto osoby dále neoprávněně distribuovaly, a to samozřejmě za finanční prostředky. Při realizaci této akce bylo provedeno několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor na několika místech v regionu. Kriminalisté při nich zajistili 3 varny pervitinu, finanční prostředky ve výši bezmála 200 tisíc korun a přibližně 1,5 kilogramu pervitinu,“ doplnil mluvčí policie s tím, že pětice mužů byla tehdy obviněna ze závažného zločinu jako členové organizované skupiny, a to navíc ve velkém rozsahu.

Další zásah z konce března byl pak zaměřen na dvaapadesátiletého muže z Karlovarska. „Obviněný muž měl nejméně od února loňského roku do konce března letošního roku v Karlových Varech vyrábět a následně nejméně v sedmi případech distribuovat drogu zvanou pervitin, ačkoliv neměl zvláštní oprávnění k zacházení s omamnými a psychotropními látkami. Vyrobenou drogu měl poté téměř ve 220 případech prodat dalším osobám,“ sdělil mluvčí policie Jan Bílek.

Že výrobci drog využívají k vaření různé nemovitosti, se pak policisté přesvědčili rovněž na konci března, když odhalili varnu pervitinu v jedné z garáží na Sokolovsku a zadrželi muže ve věku 25 a 35 let. „Pětatřicetiletý obviněný muž měl nejméně od října loňského roku do února letošního roku na Sokolovsku vyrábět a následně darovat dvěma osobám drogu zvanou pervitin. Pětadvacetiletý muž měl svému známému několikrát zapůjčit prostory garáže, přičemž mu sdělil, že bude uvnitř opravovat nábytek. Za každé půjčení garáže daroval pětadvacetiletému muži pervitin.

Sokolovští kriminalisté se případem usilovně zabývali a ve spolupráci se zásahovou jednotkou Krajského ředitelství Plzeňského kraje pětatřicetiletého muže ve středu 29. března krátce po jedné hodině ranní v garáži zadrželi přímo při výrobě pervitinu. Následně na místě zajistili vybavení, na kterém muž pervitin vyráběl,“ uvedl mluvčí Bílek, podle něhož se v garáži v tu dobu také nacházel pětadvacetiletý muž a třiatřicetiletá žena, kteří před příchodem do garáže nevěděli, že jejich známý v garáži vyrábí drogu zvanou pervitin. „Oba dva byli na místě také zadrženi. Následně ještě kriminalisté provedli ohledaní místa bydliště pětatřicetiletého muže, během které nalezli a zajistili střelnou zbraň,“ doplnil Bílek.

Klec, jak se říká, spadla i v květnu devětatřicetiletému muži z Karlovarska, který si prodejem pervitinu měl přijít minimálně na 170 tisíc korun.