Miniatury pro park tvoří zruční vězni

Mariánské Lázně, Horní Slavkov – Hrdě se vypíná na skále nad řekou.

Řeč je o hradu Lokti, tentokrát ale o maketě, která obohatila park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních. Je to další z modelů, který vzešel z dílny slavkovských odsouzených.

Veřejnosti se poprvé oficiálně představil v sobotu. „Jsme velice rádi, že tu mystiku loketského hradu jsme přenesli sem, že nejnavštěvovanější památka Karlovarského kraje tu našla své místo,“ řekl během slavnostního odhalení modelu hradu starosta Lokte Zdeněk Bednář. Maketa bude ještě doplněna řetězovým mostem, na kterém odsouzení už začali pracovat.

Spolupráce modelářské dílny Věznice Horní Slavkov a Parku Boheminium vznikla v roce 2010. „Společně vznikl záměr vytvořit model zámku Kynžvart,” uvedl Radek Jirsa, pedagog volného času. Pro park pak postupně byly vyrobeny dva identické modely statku Holašovice, chaloupky a stavení do komplexu hradu Plzeň, Stádlecký most, jízdárna, správní budova a lesní správa do komplexu hrad a zámek Bečov nad Teplou. Všechny modely jsou v měřítku 1:25.

A přišly další zakázky. „Po dokončení těchto 'venkovních' modelů vznikl pro Královskou mincovnu Jáchymov její model,” poznamenal Jirsa. Dalším podařeným projektem byl model vrcholových partií dvou nejvyšších krušnohorských hor, Klínovce a saského Fichtelbergu, dále byl vyroben model komplexu budov Špalíček Cheb, dobový kostel Strážný a další.

Díky spolupráci s Parkem Boheminium vznikla pro dílnu i první komerční zakázka. „Bylo to pro Městský úřad v Sokolově, který si objednal model tamního zámku. Postupem času vznikly modely zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, model Domova sv. Kryštofa ve Velké Chmelištné. Tyto modely byly vyrobeny v měřítku 1:75 a jsou vystaveny v interiérech objektů, podle nichž modely vznikly,” přiblížil Radek Jirsa postupný rozvoj modelářské dílny.

A které modely považuje pedagog i odsouzení za nejvýznamnější? Kromě nejnovější makety Lokte je to bezesporu dotykový model relikviáře svatého Maura. Cení si i plzeňské katedrály sv. Bartoloměje.

A pak dvou modelů, které byly určeny jako dar pro prezidenta Miloše Zemana při jeho návštěvách Karlovarského kraje. V roce 2016 to byl věrohodný model hradu Loket. „Je vyroben v měřítku 1:250. Na jeho výrobě se podíleli tři pracovně zařazení odsouzení,“ upřesnil Jirsa.

Druhým darem byl v letošním roce model kostela sv. Jiří v Horním Slavkově. „Výroba makety trvala necelých 14 dní, je vyrobena v měřítku 1:150 a podíleli se na ní rovněž tři pracovně zařazení odsouzení,” přiblížil model.

Modelářská dílna vznikla v roce 2008 v rámci volnočasové aktivity rukodělný kroužek pod vedením tehdy ještě vychovatele Radka Jirsy. První modely historických staveb byly pouze papírové. Jednalo se o hrad Loket, hrad a zámek Bečov nad Teplou, zámek Valeč a kostel sv. Jiří v Horním Slavkově.