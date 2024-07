Dva minipivovary ze Sokolovska mají tu čest reprezentovat náš region na olympiádě v Paříži. Český dům totiž nabídne světu pivní speciality z celého Česka a mezi nimi nebudou chybět ani kraslický Krušnohor a sokolovský Permon. Celkem půjde o dvaatřicet řemeslných piv z dvanácti krajů Česka a k tomu šestnáct příběhů českých minipivovarů. To vše poznají návštěvníci Českého domu v Paříži. Na čepu budou kromě ležáků také pivní speciály. Střídat se budou po čtyřech dnech a na čepu bude současně vždy osm druhů piv. Nebude chybět ani čerstvý chleba a vybrané české pochutiny. Dveře do Českého domu v Paříži se slavnostně otevřou 26. července. Vstupenky jsou k dispozici už nyní na webu.

"Je to pro nás radostná zpráva a moc se těšíme. Komu se poštěstí čepovat pivo na olympijských hrách. Připravujeme se na odjezd, je kolem toho hodně běhání, vyřizování. Sháníme hlavně dopravu s chladícími auty. Jsme rádi, že Krušnohor bude na olympiádě," říká majitel kraslického pivovaru Vlastislav Kopecký. „Do Českého domu se chodí na pivo, a tak jsme rádi, že můžeme fanouškům z celého světa představit, jak dobré a různorodé pivo se u nás vaří,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Denně budou na čepu současně piva ze čtyř minipivovarů, kdy každý má možnost představit dva druhy.

V nabídce budou jak klasické ležáky, tak i různé pivní speciály, jako například ALE, IPA nebo kyseláč. Pivovar Clock má ve svém výběru i jedno pivo bezlepkové.

„Pivovary jsme vybírali tak, abychom měli co nejširší zastoupení krajů České republiky a co nejpestřejší nabídku řemeslných piv. Za celou dobu olympijských her tak budou moct návštěvníci ochutnat až 32 různých druhů,“ řekla Blanka Konečná, projektová manažerka Českého domu.

K pivu fanoušci mohou vyzkoušet klasické národní pochutiny, ať už kváskový chleba upečený přímo na místě pekařem Karlem Rendlem, nebo něco ze široké nabídky trochu jiného českého rychlého občerstvení od firmy GAST-PRO z Trutnova. „Zaměřili jsme se na jídla, která jdou vzít do ruky a odnést s sebou. Připraveno máme od obložených chlebů, přes maso z vlastní udírny doplněné bramborovou lokší, až po sladkou tečku v podobě dukátových buchtiček s vanilkovou omáčkou,“ láká na menu šéfkuchař Michal Taufman.

Ve všech prostorách bude možné platit pouze platební kartou díky bezhotovostnímu systému VISA, která je partnerem Českého domu. Pro urychlení výdeje nápojů si návštěvníci předem nakoupí v kiosku žetony, které z recyklovaného plastu pro Český dům vyrobila společnost 3D Den, a následně je odevzdají u výčepu dle počtu zakoupených alkoholických i nealkoholických nápojů.

Minipivovary v Českém domě v Paříži: