„Předpokládám, že ani u vás v Sokolově se nevyhnu podobně kritickým dotazům, jako padly už na první debatě v Karviné. Platit ale bude to samé. Máte prostor se otevřeně ptát na všechno, co je pro vás podstatné, a ode mě uslyšíte upřímnou odpověď. Těším se za vámi!“ říká na svém facebookovém profilu Rakušan.

A má pravdu. Sokolov totiž nepatří právě k sympatizantům hnutí STAN. Při posledních parlamentních volbách v roce 2021 skončilo toto uskupení až na čtvrtém místě, a to jak v sokolovském okresu, tak v samotném Sokolově. Jasnými vítězi se stalo v obou případech ANO, za kterým s velkým odstupem skončila koalice SPOLU, následně SPD a pak STAN. Ještě horší skóre mělo toto vládní hnutí v komunálních volbách v Sokolově v roce 2022. I tentokrát je s velkým náskokem vyhrálo ANO, STAN skončilo tehdy až páté.

Na diskusi do Sokolova se stejně jako i v Karviné chystají odpůrci z celé republiky, které šikuje například Jana Peterková. „Budeme tam, čas upřesníme. Jde jen o otázku položenou ve správný čas na správném místě. Chce si hrát? Budeme si hrát,“ slibuje vládní odpůrkyně na svém facebookovém profilu. Není sama. Na akci přijdou i odpůrci z řad PRO. Ti ale nemají dorazit v masovém počtu.

Má to ale jeden háček. Kapacita prostor, které si STAN pro diskusi s občany vybralo, je poměrně malá. „Zamluvili si malý sál, který má jen sto míst. A to je maximální počet, který nepřekročíme z bezpečnostních i požárních důvodů,“ vysvětluje ředitel kulturního domu Tomáš Melč.

V okamžiku, když zjistil, k jakým účelům malý sál pronajímají, ihned kontaktoval Policii České republiky i městskou policii kvůli zajištění pořádku. „Obě složky samozřejmě ministrův štáb už před námi informoval. Chceme mít jistotu, že akce bude adekvátně kvůli zajištění bezpečnosti pokryta. Více lidí než sto do malého sálu nepustíme, bude to muset řešit zřejmě i naše ochranka a ti, co přijdou navíc, už budeme muset odmítat. Pevně doufám, že policie i strážníci situaci zvládnou,“ říká ředitel kulturního domu.

Je ochoten nabídnout štábu STAN i jiné prostory, které by pojaly více lidí. „V úvahu přichází například divadlo, které má 340 míst. Ještě v pondělí ráno se štábem spojím, zda debatu nechtějí přesunout jinam,“ dodává ředitel Melč.