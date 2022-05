Další nejbližší Baumax je v Karlových Varech. „Tam jsou hobby markety s odděleními jako zahrada, nářadí, obklady, dveře a poté máme i Baumax s pracovním názvem Karlovy Vary 2. Ten je o 700 metrů opodál, a tam je nábytek, elektro, domácí potřeby a koberce a podobně,“ pokračuje.

Baumax v Chebu je velký zhruba 9000 m2. „Na naše zákazníky se už nyní moc těšíme, přeci pro ně to děláme a budeme moc rádi, když se jim u nás bude líbit,“ usmívá se.

Na nový Baumax se těší i Lenka Novotná z Chebu. „Do poslední chvíle jsem nevěděla, co tady vlastně místo bývalého Albertu bude, ale když jsem začala vidět auta a cedule s nápisem Baumax, tak jsem byla ráda, protože v Baumaxu vždy najdu to, co potřebuji a nyní už nebudu muset dojíždět do Karlových Varů," říká.

Nových zaměstnanců je 45 a mají plné ruce práce. „Vše se snažíme dělat na maximum, a tak je to i s přípravami. I naši zaměstnanci se těší na ostrý provoz. Rozhodně chceme ukázat, že svou práci tady odvádíme dobře, a že to zkrátka umíme,“ uzavírá provozní ředitelka.

