Karlovarský kraj Na pohřeb Karla Gotta se chystá karlovarský moderátor a producent Petr Čimpera. Je v kontaktu s Gottovými kamarády a přáteli, kteří údajně chystají soukromé, a tedy pro veřejnost uzavřené rozloučení.

„Poprvé jsem Karla Gotta viděl v roce 1991 na jeho koncertě v Rakousku, kde jsem žil. Vždy jsem ho obdivoval, a když jsem se s ním mohl setkat osobně, byl jsem moc šťastný,“ říká Petr Čimpera.

Od roku 1991 se s Karlem Gottem setkal nesčetněkrát a produkoval mu čtyři koncerty. „Spolupráce s ním byla vždy příjemná. Byl nekonfliktní a vstřícný, ale na druhou stranu byl profesionál a profesionalitu vyžadoval i z druhé strany. Takže udělat mu koncert nebyla žádná procházka růžovou zahradou,“ pokračuje moderátor.

Asi nejsilnější vzpomínku na Mistra má z Karlových Varů, kde uváděl jeho koncert. „Těsně před začátkem jsem mu pošeptal do ucha, že je mým celoživotním vzorem. On se usmál a poznamenal, mně to neříkej, řekni to tady všem, ať to všichni vědí,“ vzpomíná Petr Čimpera. Karel Gott byl podle něj fenomén a poklad České republiky.

„Nikdo tady ale nejsme navěky, a tak se s touto ztrátou musíme smířit,“ uzavřel moderátor.

Na mnoha místech v Karlovarském kraji, například v Mariánských Lázních, vznikají pietní místa. A lidé v Chebu si chodí číst do kostela svatého Mikuláše a Alžběty text, který Karel Gott poslal kronikáři Jindřichu Josefu Turkovi v roce 2011, kdy si Cheb připomínal výročí 950 let od svého založení.

Tehdy se sbíraly osudy 950 osobností a obyvatel města Chebu. Ty jsou dodnes vyvěšené v prostorách zmíněného kostela. „Tehdy mne a ředitelku infocentra Marcelu Brabačovou napadlo, že by bylo hezké tam mít i osud Karla Gotta, který v Chebu rok studoval. Tak jsem zpěvákovi napsal dopis, ve kterém jsem ho požádal o krátké shrnutí jeho života, s důrazem na rok, kdy studoval v Chebu, a zda by mi ho neposlal zpět. A zdařilo se. Během tří týdnů přišla odpověď včetně jeho nejnovějšího CD. Text, který mi zaslal, jsem musel trochu zkrátit a vytáhl jsem z něho především to nejdůležitější, co se týkalo města Chebu. Dodnes si tak jeho příběh mohou lidé v prostorách kostela přečíst,“ řekl kronikář.