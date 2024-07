V sobotu 27. a v neděli 28. července se v západočeských Nebanicích uskuteční mistrovství České republiky, mezinárodní a národní závody a oblastní mistrovství v jezdecké vytrvalosti Endurance Nebanice 2024. Poprvé se do programu zařadí i kategorie dětí.

Akci pořádá spolek Živé Sokolovsko pod záštitou České jezdecké federace a součástí mítinku jsou i mezinárodní soutěže. "První národní a oblastní závody jsme pořádali ve Starém Sedle už v roce 2017. Tehdy byla utopie dostat vytrvalost na západ, ale povedlo se a letos jsme to i díky důvěře jezdců a podpoře sponzorů, dobrovolníků, funkcionářů, v neposlední řadě veřejnosti a federace dotáhli na mistrovství republiky a mezinárodní závody," uvedla Iveta Müllerová z Živého Sokolovska s tím, že vytrvalostních závodů se u nás oproti jiným disciplínám koná jen několik do roka.

Do mistrovské kategorie seniorů je přihlášeno osm dvojic. Mezi nimi vyniká několikanásobný šampion Petr Jadlovský, který má na seznamu účastníků tři koně. „Po vstupní veterinární kontrole se jezdec může rozhodnout i na základě doporučení veterinářů, s kterým koněm nakonec do šampionátu nastoupí. Může si tak zvolit toho, který bude aktuálně v nejlepší kondici,“ prozradila hlavní rozhodčí závodů Kristýna Miřátská. Jadlovskému budou konkurovat Eliška Bernardová, Dana Berková, Milada Janatová, Eliška Kovářová a Táňa Terberová. Soutěžící čeká trasa dlouhá 120 kilometrů, rozdělená do pěti etap po třiceti a dvaceti kilometrech.

V kategorii juniorů a mladých jezdců se utká osm účastníků: Adéla Balounová, Sabina Hartová, Eliška Hýblová, Kateřina Kučerová, Miroslava Přibová, Natálie Servusová, Kaira Smudková a Jakub Tydrych. „Tento závod je dlouhý celkem osmdesát kilometrů a je rozdělen na dva třicetikilometrové a jeden dvacetikilometrový úsek,“ upřesnila Miřátská.

Absolutní novinkou v české vytrvalosti je mistrovství České republiky dětí. „Jsme moc zvědaví, jaké budou ohlasy na tuto kategorii. Děti čeká ve dvou etapách trasa dlouhá čtyřicet kilometrů, ale hodnocení bude trochu jiné než při běžných vytrvalostních soutěžích. Budeme sledovat i to, za jak dlouho se koně dostanou do klidového stavu, aby jezdci nebyli motivováni jen rychlostí,“ vysvětluje hlavní rozhodčí závodů. „Jsme rádi, že hned první rok máme šest dětí, což je skvělé, protože vytrvalostní mistrovství nebývá vždy hojně obsazené.“ Na seznamu startujících jsou Anna Beranová, Elen Benešová, Tereza Čapková, Kvido Hrdina, Karolína Ledvinková a Viktorie Novotná.

Organizátoři připravili dva závodní okruhy – jeden dvacetikilometrový a jeden třicetikilometrový. „Sama jsem zvědavá na páteční prohlídku trati. Měla jsem zatím možnost vidět plánky a nějaké fotografie. Trať bude v rovinatém terénu a zajímavostí určitě je, že jezdci s koňmi budou překonávat hned tři brody přes řeku,“ dodala Kristýna Miřátská.

Předpokládaný start seniorské soutěže je v šest hodin ráno. S více než hodinovým odstupem budou následovat soutěže juniorů, mladých jezdců a později i dětí. Očekávaný konec je kolem osmnácté hodiny. Oblastní a národní kategorie startují v neděli.

"Protože jde o vytrvalost, nemáme vybudované žádné divácké zóny, jezdci i koně potřebují klid a prostor na závod. Kdo chce, může nás navštívit v zázemí a bezpečně zpovzdálí sledovat přípravy a dojezdy do cíle. Ale pohybovat se mezi jezdci a hladit si koně nepůjde," upozorňuje pořadatelka Iveta Müllerová a prosí případné návštěvníky o respektování pravidel.