„Z vězeňské jídelny se na dvě hodiny stal provizorní kinosál, kde s napětím čekalo přes sedm desítek vybraných odsouzených na nové příběhy tohoto skvělého vypravěče,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková. Cestovatel vyprávěl o svých posledních cestách po Evropě. Přivezl několik exemplářů své čtvrté knihy Prázdniny v Evropě a jeden z nich věnoval do vězeňské knihovny.

„Vydávám se s batohem do světa, abych poznával lidi a zažíval věci. Pak o těch lidech a věcech píšu knížky. Kromě psaní a cestování taky moc rád mluvím. A tak objíždím republiku s přednáškami,“ řekl Ladislav Zibura.

Svým povídáním plným humoru, nadsázky a moudrosti vtáhne posluchače snadno do příběhu. A o to právě jde, zprostředkovat setkání s jinými kouty světa i lidem, kteří se na takové cesty vydat nemohou nebo z různých důvodů nechtějí. Ladislav Zibura si pro své cesty nevybírá luxusní hotely ani vyhlášené čtvrti, naopak, snaží se poznat prosté lidi a nejzapadlejší a mýty opředené oblasti. „Vězni by neměli ztrácet kontakt se světem venku a měli by vědět o tom, jaké příležitosti jim nabízí. Po mé předchozí přednášce mi například jeden vězeň přišel říct, že až ho pustí, chtěl by se vydat k moři. A když ho pustili, tak mi napsal, že jede trhat ovoce do Španělska,“ vysvětlil.

Bezplatnou přednášku zprostředkovala zdejší zdravotní sestřička Alexandra Pokorná. „Někdy je fajn udělat dobrý skutek a třeba tak i nasměrovat lidi, kteří někdy v životě špatně odbočili. Ještě se nějakou dobu nikam nepodívají, ale ukázat jim, že se dá v životě vyjít s málem a že je dobré hledat v lidech tu lepší stránku a snad ji i ukázat, stojí určitě za to,“ řekla. Odměnou za inspirativní přednášku byl pro Ziburu i jeho kolegu řízek s bramborovou kaší v jídelně a sklenice medu od vězeňských včel Bručoun.