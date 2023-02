"V současné době je heliport v areálu Bohemie, kde chceme vybudovat i ten nový. Stát by měl prakticky v těch samých místech jen o kousek blíže ke garážím. Tím, že se v Sokolově vybuduje nový urgentní příjem v nemocnici, v což věříme, chceme se připojit a postavit nový heliport pro leteckou záchranku. Nabízí se to i v té souvislosti, že v areálu budeme stavět nové příjezdové cesty a parkoviště pro 115 aut," řekl starosta Sokolova Petr Kubis. Podle jeho slov se už město spojilo s Armádou ČR i Úřadem pro civilní letectví.

"Armádě se nově vytipované místo líbí. Důležité je, že místo musí splňovat požadavky například na termiku a další věci, kterým rozumí odborníci. Každopádně armáda místo odsouhlasila. Byl vytvořen pracovní tým, který na věci intenzivně pracuje," pokračuje Kubis.

V týmu jsou zástupci armády, zdravotnické záchranné služby, úředníků z radnice, odborníci z letecké záchranky i úřadu civilního letectví a nechybí ani zástupci ministerstva zdravotnictví a chybět nesmí ani zástupci Penty. Ta provozuje sokolovskou nemocnici a podle Kubise může požádat o účelovou dotaci ve výši zhruba šesti milionů korun na pořízení právě zmiňovaného certifikovaného heliportu.

"Věříme, že se to zadaří. Nemocnici bychom dali pozemek do nájmu či do výpůjčky. Termín dokončení si zatím netroufnu říci. Je zde řada subjektů k jednání a vyjádření se," dodal Kubis.

Stavba nového urgentního příjmu má začít ještě v letošním roce. Investorem je Karlovarský kraj a práce zahájí v okamžiku, kdy bude kompletně hotový projekt. Kraj výstavbu urgentního příjmu zahrne do dotačního programu IROP, z něhož uhradí většinu nákladů. Předmětem projektu je nový model urgentní péče z hlediska kvality, efektivity a dostupnosti, jehož podstatou je systematicky zajistit péči o akutní pacienty ze všech regionů kraje, a to v režimu trvalé dostupnosti 24 hodin denně po sedm dní v týdnu. Vybudují se jednopodlažní přístavby pavilonů B a C, kde bude umístěno oddělení urgentního příjmu nemocnice a odpočinková zóna s kavárnou. Zároveň s výstavbou nových částí bude provedeno zateplení obálky a oprava střešního pláště pavilonu C. Dále budou nově řešeny komunikace pro pěší, příjezdová komunikace k urgentnímu příjmu a sadové úpravy v rámci přilehlých ploch.

Od roku 2017 je sokolovská nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak sedm nemocnic, ambulantní služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy jedním z největších poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v České republice. Součástí skupiny Penta je i Deník.