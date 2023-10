Akci připravuje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. „Ve lhůtě pro podání nabídek bylo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeno pět nabídek dodavatelů. Z toho jako ekonomicky nejvýhodnější vzešla nabídka Stavební firmy HOBST za 54 999 999, 99 korun včetně DPH," upřesnila mluvčí kraje Jarmila Ivasková.

„Jedná se o náročnou akci, kdy se celý most sundá a dosadí se nový, přičemž nově bude stát na třech pilířích. Zároveň musíme celou stavbu koordinovat s Ředitelstvím silnic a dálnic, jelikož bude docházet k částečným uzavírkám i samotné dálnice D6. Most se totiž nebude demolovat celý naráz, ale po jednotlivých částech, což s sebou ponese i dopravní omezení,“ dodal Bureš.

Most je docela vytížený. Jezdí tam kamiony do nedaleké sklárny, ostatní řidiči ho zase využívají ke sjezdu či nájezdu směrem do Louček, Nového Sedla, Královské Poříčí nebo do Lokte, kam míří nespočet turistů či fandů motokrosu při mistrovství světa. „Až ho strhnou jsem zvědavý na dopravu na objízdných trasách. Pokud tam nebudu muset jet, bude lepší se jim vyhnout," říká jeden z řidičů Pavel Holan.

Zdroj: Cichocki Roman