Všem cyklistům a turistům opět bude sloužit most na cyklostezce z Přebuzi směrem na Chaloupky. Mostní konstrukce toho původního už byla nevyhovující a znemožňovala průjezd přes řeku Rolavu. Opravy se ujal Karlovarský kraj a vyšla na více než 6,5 milionu korun.

Krajina v horské Přebuzi. Cyklistům bude sloužit nový most z Přebuzi směrem na Chaloupky. | Foto: Roman Cichocki

„Před začátkem nové sezony máme skvělou zprávu pro všechny cyklisty a turistické nadšence. Podařilo se nám opravit most na cyklotrase podél řeky Rolavy, který byl dlouhou dobu v havarijním stavu a nevyhovoval bezpečnostním standardům. Oblast Přebuze a okolí patří celoročně k nejoblíbenějším cílům v Krušných horách, v létě sem míří tisíce cyklistů a pěších, v zimě pak běžkaři. Pro rozpočet města, které je nejmenším v České republice, by to ale byla příliš nákladná investice, proto jsme se rozhodli, že most dočasně převezmeme do svého majetku a stavbu zrealizujeme z krajského rozpočtu. Po několikaměsíční rekonstrukci je hotovo a stavbu budeme předávat zpět do majetku a správy města Přebuz,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek, jenž má v gesci oblast správy majetku a investic.

„Rád bych touto cestou poděkoval vedení Karlovarského kraje za pomoc, kterou nám nabídlo při realizaci nového mostu. Ten stávající sloužil turistům, kteří naši lokalitu celoročně hojně navštěvují, přes sto let, tudíž byl ve špatném technickém stavu a jeho oprava byla již nezbytně nutná. Doufáme, že nová konstrukce zlepší komfort návštěvníků a že si turisté pobyt v Přebuzi a okolí užijí naplno,“ doplnil starosta města Přebuz Martin Bruoth.

Opravy se týkaly stávající spodní stavby i nosné konstrukce mostu. Výsledkem jsou nové železobetonové opěry obložené kamenem a dubové mostiny z lepených trámů doplněné o dřevěné zábradlí. „Stavbu provedla na základě výsledku zadávacího řízení firma Videst s. r. o. v termínu od června do října 2023. Autor projektové dokumentace Marcel Zoufálek navrhl nový most tak, aby unesl těžkou techniku, která tudy v zimě projíždí kvůli úpravě zimních běžeckých tras, a zároveň aby zapadl do okolní krajiny a nepůsobil rušivě,“ uvedla Jarmila Ivasková z tiskového oddělení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jak doplnila, vzhledem k tradičně vysokému zájmu o cykloturistiku plánuje Karlovarský kraj další investice do rozvoje cyklistické infrastruktury. Na páteřní Cyklostezce Ohře letos projde rekonstrukcí lávka v Mostově a počítá se také s jejím prodloužením. Nový úsek, na který kraj získal dotaci z Integrovaného regionální operačního programu, propojí Karlovy Vary s cyklostezkou Všeborovice–Šemnice. Výstavba již probíhá a dokončena bude v první polovině příštího roku.