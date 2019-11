Most je od pondělí zavřený. Protože je ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu, půjde k zemi a na jeho místě do září příštího roku vyroste most nový, na který kraj získal dotaci 93 milionů od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Motoristé jedoucí do Sedla a dále pak do Chodova tak od pondělí musí využívat doporučené objízdné trasy. Ty jim cestu příliš časově neprodlouží, přesto nadšení nejsou. „Delší je to o pár minut, přesto to pro mě komplikace bude,“ potvrdila Bohumila Bůžková, která z Nového Sedla dojíždí za prací do Lokte. „Musím jet přes Loučky, silnice je tam moc úzká, pro dvě auta je to problém. Hned v pondělí jsem jela a najednou proti mně traktor. To fakt nevíte, kam uhnout. A jezdily tu i náklaďáky, přestože mají jezdit jinudy,“ vylíčila situaci. Další komplikaci vidí pak v zimě na stopce u železničního přejezdu. Je to do kopečka, a rozjezd tak bude náročnější, pokud silnice namrzne. „Budu radši jezdit Masarykovou ulicí na Královské Poříčí a na křižovatce odbočím na Loket,“ dodala. To je totiž další možnost, jak se do Sedla a zpět dostat.

Tyto dvě objízdné trasy jsou ale určené jen pro osobní auta, nákladní by měla jezdit přes Lomnici a Vintířov. Podle slov řidičů se tak ale v pondělí nedělo. „Byl to první den a bylo to tak trochu chaotické,“ připustila i starostka Nového Sedla Věra Baumanová. „Myslím, že během měsíce se ale situace uklidní. Lidé si zvyknou. Most je potřeba opravit, tak si musí zvyknout,“ neobává se starostka dalších komplikací.

Kraj opravu mostu připravoval dlouhodobě, nicméně neměl na rekonstrukci dostatek financí. Potřebných 93 milionů korun nakonec kraji poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. „Most je velice důležitou spojnicí Chodovska a okolí na dálnici D6, a navíc je druhou příjezdovou cestou k budoucímu areálu BMW. Oprava je prioritou proto, že se mostní konstrukce nachází ve stupni 6, tedy těsně před havarijním stavem, a je nutné zajistit bezpečnost železniční trati, na niž z mostu odpadávají vrstvy betonu. Navíc se zkušební centrum BMW začne stavět už příští rok a druhá příjezdová cesta přes most je nezbytná,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Pokud by se urychleně neudělala jeho oprava, museli by jej silničáři v nadcházejícím období zcela uzavřít. Demolice a výstavba nového mostu by měly trvat nejdéle do září 2020.