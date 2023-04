Stavaři opět zcela uzavřeli most v Tisové z důvodu dokončovacích prací. Na staveniště nesmějí auta ani chodci. Objízdné trasy pro obyvatele této části a dopravní obsluhu budou vedeny jako na podzim loňského roku, a to ve směru na Bublavu jednosměrný provoz okolo bývalých tenisových kurtů a opačně přes Zelenou horu. Ostatní automobily musí jet přes Stříbrnou.

Most z Kraslic na Bublavu je opět uzavřen, pro auta i pěší | Video: Roman Cichocki

"Tento most bylo nutné odstranit a vybudovat nový. Je tedy navržen nový železobetonový polorámový a plošně založený mostní objekt s vozovkovým souvrstvím. V rámci rekonstrukce mostu bylo nutné nejprve provést vytýčení stávajících sítí a odstranění drobné vegetace jednoho pařezu. Pro založení mostu je nutné provést záporové pažení. Po dobu stavby je nutná úplná uzavírka silnice. Šířkové uspořádání komunikace na mostě je navrženo 6,5 metru. Datum ukončení je plánován k 6.květnu tohoto roku," informuje řidiče Krajská správa údržby silnic.

Důležitá silniční tepna z Kraslic do horské Bublavy a Německa byla již jednou uzavřena. Před zimní sezonou, zhruba v polovině prosince, se opět provizorně otevřela. Oddychli si tak lyžaři mířící do skiareálu i sousední obce, kterým provizorně otevřený most zmírnil nápor aut.

"Nespočet řidičů značku se slepou ulicí ignoroval. Asi si mysleli, že most přejedou, ale to nebylo možné. Pak se tady hromadně otáčeli a mířili zpět do Kraslic. Hodně z nich bylo z Německa, ale našlo se i dost Čechů, většinou s registrační značkou jiného kraje. Místní už si zvykli a nejezdí sem," říká Pavel Holan, který bydlí nedaleko zavřeného mostu. Místní se snaží využívat zkratky kolem domů v Tisové, a to i přes zákazové značky. Řada z nich často uvízne v síti kontrol policistů, kteří tam na popud místních namátkově hlídkují.

V současné době jsou na novém mostě hotové komplet betonové práce. Dokončila se hydroizolace svislých stěn mostu a byl zřízen již zmíněný provizorní přejezd pro automobily. V současné době se most kompletně dokončuje. Podle silničářů je v rámci modernizace mostu v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a v přilehlém úseku z důvodu plynulé návaznosti na vozovku. Původní most byl z důvodu svého technického stavu již nevyhovující. Nový je železobetonový.