„Výpověď byla špatně formulovaná. Já osobně za Miráklem stojím, i když je ohledně něho v koalici rozkol. Vím totiž, že to je jednička v regionu a že nemohou trénovat leckde. Je to perla našeho města. Kulturní dům by s Miráklem měly domluvit, že výpověď dostanou až při zahájení rekonstrukce,“ komentoval situaci ještě před dohodou z tohoto týdne starosta Ostrova David Hanakovič, a pokračoval: „V budoucnu se počítá s tím, že by Mirákl mohl trénovat v přístavbě základní umělecké školy, která se bude stavět, a jenž bude přizpůsobená pro tréninky tohoto souboru.“

VIDEO: Druhý díl unikátních záběrů z května 1945 na Karlovarsku

Podle zakladatelky Miráklu a jeho vedoucí Andrey Burešové může nakonec na základě dohody ze středy 28. února Mirákl v kulturním domě zůstat do poslední chvíle, než rekonstrukce začne. V Ostrově se říká, že taneční soubor doplácí na fakt, že vedoucí je manželkou bývalého ostrovského starosty Jana Bureše, který rozhodně není na stejné politické straně barikády jako někteří členové koalice. "Důležité ale v tuto chvíli je, že řešení se našlo. Přitom to nebylo první jednání, těch schůzek jsme absolvovali asi pět. Nevypadalo to dobře. Za to, že to tak dopadlo, mohou i rodiče, kteří se semkli. Do rekonstrukce a i po ní budeme moci v kulturním domě trénovat,“ uvedla zakladatelka prestižního tanečního souboru.

V kulturním domě totiž během zásadní investiční akce vznikne takzvaný výukový prostor, který budou moci využívat. „Během rekonstrukce budou menší dívky trénovat na základní umělecké škole, ty větší pak v tělocvičně střední průmyslové školy. A až se jednou postaví přístavba zušky, měli bychom být tam,“ nastínila budoucnost Burešová, která se v pátek 1. března se svými malými tanečnicemi zúčastnila nominační soutěže na Světový taneční pohár. „To je pro nás tanečníky jako olympiáda nebo mistrovství světa,“ poznamenala Burešová, která si velmi cení získání titulu mistrů světa v choreografii v roce 2018. „Od té doby se držíme na špičce. Já osobně ale největší úspěch vidím v tom, že našim děvčatům dáváme mnohé i do jejich osobního života, umí i díky působení v našem souboru lépe vystupovat, nemívají takovou trému, úspěšně reprezentují své školy, v nichž bývají premiantkami,“ uzavřela vedoucí slavného souboru.