Mrtvé s covidem připomněly v Karlovarském kraji zvony, srdce i řeka svíček

Pandemická situace se v Karlovarském kraji lepší, intenzivní lůžka zůstávají ale nadále obsazena. V pondělí 22. března to byl rok, co v České republice zemřel první pacient v důsledku covidu-19, v Karlovarském kraji to bylo 28. března.

Karlovy Vary jsou zřejmě jediným městem, kde byly v neděli večer zapáleny svíčky za všechny obyvatele České republiky, kteří zemřeli v důsledku covidu-19. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Nejhorší situace v přepočtu mrtvých na 100 tisíc obyvatel je právě v Karlovarském kraji, za což může pandemická povánoční vlna posílená britskou mutací. Zatímco nejvíce nakažených od začátku pandemie hlásí sokolovský okres, nejvíce mrtvých připadá na chebský okres. Pro všechny oběti, které zemřely v důsledku koronaviru, se včera také v Karlových Varech v pravé poledne rozezněly zvony. Karlovy Vary byly zřejmě navíc jediným městem, které pietně uctilo všechny mrtvé už v neděli zapálením řeky svíček na karlovarské pěší zóně v rámci akce Srdce, která chybí. U hlavní pošty tak v neděli večer vzniklo symbolické pietní místo, kam organizátoři umístili i velký panel složený z 24 667 srdcí vytištěných na papírech. „Každé srdce je jedna pandemická oběť,“ vysvětloval pořadatel akce Ondřej Bednář z iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Právě ona společně s Občanskou iniciativou Minuta ticha uspořádala Minutu ticha za oběti pandemie, ke které se připojily mimo jiné katolické a evangelické kostely po celé republice. Na třídě T. G. Masaryka pak společně s dalšími aktivisty zapálil v neděli řeku svíček u přibližně dvaceti srdcí. Šlo o náhodné lidi, kteří zemřeli v důsledku covidu. Mezi oběťmi se objevila například i osmiletá dívka z Plzeňska, ale i jedenáctiletý hoch z Chomutova. U každého z těchto srdcí byly informace, kdy zemřeli a odkud pocházejí. „Všichni jsme na stejné lodi, proto se v této pietě objevili lidé z celé republiky. Tuto akci jsme trochu převzali z Pardubicka,“ uvedl Bednář, jehož žena Irena a dcera Josefína vyráběly během neděle doma část svíček. Dohromady jich tam pak v neděli večer zapálili dvě stě. FOTO: Děti malovaly kvůli pandemii depresivní obrázky Přečíst článek › Za celé období se v Karlovarském kraji, kde žije 294 664 lidí, do nedělního večera nakazilo 43 176 lidí, což je 14,65 procenta, tedy téměř každý sedmý obyvatel. Největší podíl nakažených na přepočet obyvatel od začátku epidemie vykazuje Sokolovsko, kde počet nakažených dosáhl 16,2 procenta, což je každý šestý. Následuje Chebsko s 15 procenty, nejméně infikovaným je od začátku pandemie karlovarský okres se 13 procenty. Celorepublikový průměr je 13,7 procenta. V počtu mrtvých vede černé statistiky ale chebský okres, který povánoční vlna drtila nejvíce. Od 28. března loňského roku podlehlo onemocnění v důsledku koronaviru už 1348 lidí z Karlovarského kraje, na Chebsku to je 541 lidí, což je 0,59 procenta z celkových obyvatel okresu, na Sokolovsku 387 (0,44 procenta), na Karlovarsku pak 387 (0,36 procenta). Průměr celé republiky je přitom jen 0,23 procenta. Z údajů je tedy evidentní, že zatímco relativní přepočty nakažených v kraji odpovídají celorepublikovému průměru, ty s úmrtností jsou v kraji dvojnásobné než celorepublikové, a na Chebsku dokonce až 2,5násobně vyšší. „Situace na standardních covidových lůžkách je mnohem lepší. Intenzivní máme ale stále zcela zaplněna,“ informovala mluvčí sokolovské nemocnice Markéta Singerová. Také hejtman Petr Kulhánek kvituje, že se situace začíná v kraji obracet k lepšímu. „Je ale potřeba, aby tento trend trval a stav se lepšil i nadále. Proto nejsem zastáncem masivnějšího rozvolňování, které by nás znovu mohlo uvrhnout do nepříjemné situace,“ poznamenal Kulhánek. Zemřel Jaroslav Hlavsa, lidmi oblíbený politik z Lokte Přečíst článek › Už v lednu upozorňoval primář chebské interny Stanislav Adamec na selekci pacientů kvůli kolabujícím kapacitám v nemocnicích na území kraje. Nakonec sem zamířil řešit krizi i ministr zdravotnictví Jan Blatný, na základě čehož posílili kraj tři lékaři. „Z velké části jsme si museli pomoci sami. Ale Ministerstvo zdravotnictví nám vyšlo vstříc v převozech pacientů do jiných regionů. Mezeru vidím naopak v možnosti převozu pacientů do sousedního Německa, který nám vláda nepovolila. Situace u nás byla po Vánocích nejhorší a mohli jsme dostat větší personální posilu. Je to těžká doba. Ale nechci v tuto chvíli povolávat někoho k zodpovědnosti,“ dodal karlovarský hejtman.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu