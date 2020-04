Můj nápad může přijít na řadu až v roce 2021

Vedení města Sokolov může trpět určitou provozní slepotou a nové, neotřelé nápady občanů by mu mohly pomoci. To je jeden z důvodů, proč Sokolov zapojil své občany do plánování rozpočtu.

Sokolovská radnice | Foto: Deník / Roman Cichocki

Projekt Můj nápad pro Sokolov již přinesl několik nápadů. Konečné slovo budou mít zastupitelé, aby se například nehlásili pouze lidé z jedné ulice, kterou by chtěli zvelebovat každý rok na úkor ostatních. K využití je částka ve výši milionu korun. Má posloužit na realizaci dvou projektů. Částka zahrnuje náklady na realizaci a nezbytné náklady na související projektovou, případně jinou dokumentaci. „Participativní rozpočet by se mohl stát úspěšným nástrojem komunikace mezi radnicí a občany," říká starostka Sokolova Renata Oulehlová. Z došlých návrhů vyberou zastupitelé dva. Musejí být v souladu s legislativou a nejlépe pro zlepšení podmínek ve městě. Z letošních devíti podaných projektů bylo pět uznáno jako projekty, které jsou realizovatelné. „O tom, které budou vybrané, rozhodne zastupitelstvo. To dubnové bylo ale zatím odloženo na neurčito," říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. O jaké konkrétní projekty se jedná, město sdělí až po jejich prezentaci. „Počítáme s tím zhruba do poloviny dubna," dodal mluvčí. Stanovisko odboru finančníhoa školství k tomuto tématu je však velmi opatrné. Odbor totiž doporučuje v současné situaci se s návrhy seznámit a odložit hlasování o jejich uskutečnění na září 2020, i s možným přesahem realizace projektů do roku 2021. A to především z důvodu nejistých příjmů rozpočtu města s ohledem na razantní omezení ekonomiky České republiky od poloviny března 2020 v souvislosti s usneseními vlády České republiky o přijetí nouzového stavu a krizových opatření. V rámci krizového plánu bude muset podle mluvčího odbor rozhodnout o nezbytnosti jednotlivých výdajů rozpočtu města tak, aby byl rozpočet vyrovnaný. „Nápad je to podle mého názoru dobrý. Každý si bude snažit prosadit své. Některé nápady mohou být neotřelé," domnívá se jeden z oslovených Sokolováků Vladimír Holaň.

