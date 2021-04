Její spolužačka Nathaly Brdová s ní souhlasí. "Těšila jsem se na holky, viděly jsme se jen přes počítač," říká. "Spolužačky mi moc chyběly," doplnila trojici kamarádek Emma Smolíková a potvrdila fakt, že sociální kontakt chyběl všem dětem ze všeho nejvíc. Radost se setkání byla vidět nejen na těchto děvčatech , ale i na chodbách či třídách v celé škole. A to i přesto, že školáci musejí mít roušky a nově i antigenní testy.

Na ZŠ Rokycanova zvolili testování přímo ve třídách nebo ráno ve družinách. Říkají, že to značně ušetří čas i práci. Dnes dorazily téměř všechny děti, které měly. Bylo jich 150 a druhá polovina je vystřídá příští týden. Ředitelka Petra Šišková vystihla dění minulého týdne na škole před nástupem dětí jedním slovem, stres. "V polovině týdne vydá ministerstvo školství manuál jak postupovat. Musíte obsáhlý pokyn nastudovat a poté ho probrat s kolegy tak, aby se jím škola řídila a neporušovala právní předpisy. Do toho se zajišťovaly testy, hygienická opatření, zařizoval rozvrh do tříd, kde běží prezenční výuka, tříd dětí, jejichž rodiče pracují v Integrovaném záchranném systému. Musíte vyčlenit čtyři lidi, protože třída funguje od 6 do 16 hodin a první dva kolegy musí někdo během dne vystřídat. Bylo na vše hrozně málo času, prakticky jsme museli vše zvládnout za dva dny," říká Šišková.

Ta, jakmile byly dnes známy výsledky testů, zasedla k počítači a vyplňovala v aplikaci tabulky, jak žáci v testech dopadli. A zapomenout spolu s kolegy nesměla ani na distanční výuku žáků z druhého stupně. Děti, které dnes do školy měly přijít a nepřišly, eviduje škola jako nemocné. Nebudou tedy mít ani distanční výuku. "Do školy dnes přišlo 95 až 98 procent žáků, kteří přijít měli. Většina rodičů je rozumných. Pokud se jim nařízení ministerstva nelíbí, tak podepíší například petici, kterou dají najevo nesouhlas. Právníci ji poté mohou projednat před soudem. Neposlat dítě do školy řešením není," konstatovala Šišková.

Škola zároveň zajistila obědy a místo pro jejich oddělený odběr tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi prvním a druhým stupněm. I žáci, kteří jsou doma na distanční výuce, si totiž mohou pro oběd s jídlonosiči zajít. Ti, co jsou ve škole, jdou normálně na obědy. "Moc zájemců z řad žáků druhého stupně ale není. Přeci jen už jsou ve věku, kdy je pod jejich úroveň chodit po městě s jídlonosiči," směje se ředitelka.

Škola nechala v rozvrhu i tělocvik a hudební výuku. Při tělesné výchově jdou žáci ven a absolvují procházku na čerstvém vzduchu. Při hudební výchově zase například poslouchají hudbu.

Žáci z druhého stupně mohou po domluvě přijít osobně též na konzultace. Může jich být maximálně šest a musejí absolvovat test na covid. Preferovány jsou matematika a český jazyk. Konzultace jsou nejen pro žáky, co se chystají na přijímačky, ale i pro ty, co z nějakého důvodu mají problém s on-line výukou nebo nestíhají učivo. Řešit se to dá i elektronicky mailem, kde žákovi přijde osnova či distanční týdenní plán a on pak může například absolvovat i test.

V pondělí přišli pomoci s testováním, zejména u prvňáčků, někteří z rodičů. "Jsem ráda za tu možnost, že se děti mohly vrátit do škol na prezenční výuku, která jim dá mnohem víc. Už by to tak mohlo zůstat napořád. Jediné co mě zaráží je fakt, že i když se musí školáci dvakrát týdně testovat a jsou negativní, povinnost nosit roušky jim zůstává," řekla Soňa Muchová, která přišla do školy se synem Tomášem.