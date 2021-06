"Střechu nad šatnami fotbalového klubu musíme nechat udělat, je v havarijním stavu. na stole byly dvě varianty. Půlkulatá nová nebo nová krytina na stávající krovy. Musí se udělat celá, nelze jen lokálně. Pozvali jsme zástupce firem, aby si místo prohlédli. Je to docela problém. Pokrývačů je málo, moc tomu nepřidal ani razantní růst cen materiálu. Budeme se modlit, aby bylo z čeho vybírat," říká místostarosta Sokolova Jan Picka. Město dokonce opět oslovuje jedenáct firem napřímo, aby se podívaly na ezak, tedy elektronický systém na zadávání zakázek, a popřípadě se přihlásily.

"Cenu stanovenou nemáme, a to ze dvou důvodů. Tím prvním je havarijní stav a druhým časová tíseň. Spíše to necháváme na firmách ať navrhnou cenu samy a pak město vybere tu nejvýhodnější," vysvětlil Picka. A termín? Co nejdřív, akce je vedená jako havarijní.

"Bohužel tam při dešti teče tolik, že už kýble, které tam jsou, nestačí. Zvažovali jsme i přímé zadání, ale nakonec nebude. Nechceme být osočováni stylem, dávali jste napřímo, proč," dodal Picka.

Mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín podotknul, že dokonce už začalo zatékat i štamgastům do piva. Pod šatnami totiž sídlí restaurace.

Problémy pokračují i s opravou zimního stadionu. Vítězná odstoupila, za poslední týdny vzrostla cena materiálu tak razantně, že se nevešla do rozpočtu a ještě by prodělala. Nepodepsala tedy smlouvu s městem. Druhý v pořadí byl osloven a město čeká na jeho reakci. "Některé firmy v době kovidu nevyrábí materiál, jiné zase skupují co se dá, aby měly naskladněno," říká Kateřina Klepáčková z odboru rozvoje města.