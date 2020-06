V Sokolově byly nejvíce diskutované emisní povolenky. Na Sokolovsku uhlí těží společnost Sokolovská uhelná. Ta se kromě teplárenství zabývá i výrobou elektřiny. Je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji a chystá propuštění 800 pracovníků.

„Emisní povolenky drtí celou řadu společností. Nejsou to jen teplárenské firmy. Je to dlouhodobý problém. S vedením společnosti se budeme nyní potkávat a pracovat na řešení problému,“ řekl Havlíček.

Stát si však podle něj nesmí dovolit kompenzovat ceny emisních povolenek.

„Emisní povolenky vymyslela Evropská unie. Musíme si nyní vyjasnit pozice a spočítat jak to je. Musíme to udělat rychle. Času je málo,“ řekl Babiš.

Všichni přítomní se shodli na tom, že moc variant není. Prakticky jsou pouze dvě. Buď stovky zaměstnanců Sokolovské uhelné nepropustí anebo je propustí a stát se o ně musí postarat.

„Lidé nemusí mít strach, že by přestali mít teplo. Připravujeme projekty na bázi zemního plynu, který nahradí uhlí,“ řekl za Sokolovskou uhelnou Jaroslav Rokos.

Ve vzduchu visela i otázka, zda by Sokolovská uhelná a další společnosti mohly získat výjimku z emisních povolenek. Vzhledem k tomu, že jde o celoevropskou regulaci, to je však nepravděpodobné.

V roce 2018 zaplatila Sokolovská uhelná za emisní povolenky 1,5 miliardy korun. Letos by to mohlo být o mnohem víc. A to především kvůli rostoucím cenám za povolenky a slabé koruně.

Firma v minulosti sponzorovala kulturní a společenský život v kraji. Nyní sponzoring stahuje, což naposledy pocítil fotbalový klub v Sokolově, který opouští 2. ligu.