Zahájení trestního stíhání v pátek potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva. "Sokolovští kriminalisté dvaačtyřicetiletého muže ze Sokolovska obvinili ze spáchání přečinů usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na osm let," sdělil Jakub Kopřiva.

Tadeáš Barfus, který pracuje jako podnikový hasič u Sokolovské uhelné a žije ve stejné vesnici jako postižená rodina, byl jedním z prvních, kdo dorazil na místo nehody. Ve středu večer projížděl náhodou místem, kde se nehoda stala. "Po pravé straně jsem viděl muže s holčičkou, jak se dívají do příkopu. Vzadu stálo auto a na zemi ležely kousky plastu," popisuje dramatické okamžiky Tadeáš, který byl první na místě střetu. "Holčičku jsem vzal do bezpečí své dodávky a řidiče jsem požádal, aby stál venku u vozu," pokračuje. Když viděl zraněnou ženu, začal s její resuscitací. První policejní hlídka dorazila na místo během chvíle. Byli mezi nimi Tadeášův kamarád Jakub Hollý a jeho kolega. „Zavolal jsem o další posily a převzal resuscitaci od Tadeáše. Bylo to náročné,“ přiznává Jakub. Bohužel osmatřicetiletá cyklistka na místě svým zraněním podlehla. Nezletilá dívka utrpěla zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice.

Děvčátko už je z nemocnice doma

Holčička je nyní doma se svým tatínkem a mladší sestřičkou. Přestože se po fyzické stránce pomalu zotavuje - má zlomený kotník a odřeniny, psychicky je na tom špatně. Její rodina se nyní soustředí na zotavení a vyrovnání se s tragickou ztrátou.

Záchranáři Tadeáš Barfus a Jakub Hollý byli tak dojati tragédií a situací rodiny, že se rozhodli uspořádat sbírku na podporu zasažené rodiny.

Sbírka probíhá na stránkách https://www.znesnaze21.cz/, zájemci mohou rodinu podpořit ZDE. Lze využít platbu přes QR kód nebo přímou platbu na účet.

Celou vybranou částku ze sbírky organizátoři předají rodině, pro niž byla sbírka založena. "Cílová částka sbírky byla navržena nadací jen jako orientační. Podařilo se vybrat mnohem více, což nás těší, všechny peníze poputují rodině neuvěřitelně zkoušené osudem," doplnili organizátoři.

K pátečnímu dni se podařilo vybrat 1 083 826 korun. Sbírka pro rodinu stále pokračuje.