Velmi zvláštní telefonát přijali strážníci Městské policie v Sokolově. Oznamovatel v něm uváděl, že jakýsi muž v noční košili objímá značky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dalo by se říci, že někdo čerpá energii objímáním stromů, jiný se zase rozhodl načerpat sílu z dopravních značek. Každopádně hlídka vyrazila na místo za mužem, který se podle telefonátu pohyboval kolem obchodního domu Perla a ke značkám se tiskl. Hlídka tady už podivína nenašla, ale přelud to zřejmě nebyl. Poté byl totiž ještě viděn v blízkosti pošty a soudu. Jediné, co je jisté, že už se nedozvíme, zda je muž náměsíčný, či byl pod vlivem alkoholu nebo drog, anebo má prostě rád recesi.