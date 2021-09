Muž sebral v lázních městskou robotickou sekačku. Prý ji neukradl, ale našel

V sobotu 28. srpna, krátce po 16. hodině, muž (34) z Chebu naložil do svého osobního automobilu robotickou sekačku, která volně jezdila po travnaté ploše ve Františkových Lázních, a odjel s ní. Po pár minutách to ale zjistili tamní strážníci. Muži teď hrozí až pět let vězení.

Plně automatická sekačka brázdí park ve Františkových Lázních. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Františkovy Lázně jsou prvním městem v republice, které nasadilo automatické sekačky. Město do jejich nákupu investovalo necelých 400 tisíc korun. "Po několika málo minutách na místo dorazili strážníci Městské policie ve Františkových Lázních, kterým GPS lokátor na sekačce hlásil závadu. V parku, kde měla robotická sekačka jezdit po trávě, ovšem stroj neviděli, a proto se okamžitě spojili s hlídkou Policie České republiky," přidal podrobnosti policejní mluvčí Jakub Kopřiva. V tabletu, se kterým byla robotická sekačka na dálku propojená, bylo podle GPS souřadnic vidět, že by se měla nacházet v jedné zahrádkářské kolonii v Chebu. Policisté z obvodního oddělení Cheb – město proto společně se strážníky do zahrádkářské kolonie vyrazili. Mezitím se ale na tísňovou linku 158 ozval čtyřiatřicetiletý muž z Chebu, že ve Františkových Lázních nalezl robotickou sekačku. Chytré sekačky sekají samy. Františkovy Lázně je zkoušejí jako první v republice Přečíst článek › "I s robotickou sekačkou se čtyřiatřicetiletý muž dostavil na obvodní oddělení Cheb – město. A to zhruba po hodině od jejího zmizení," popsal mluvčí PČR. "Policistům měl uvést, že robotická sekačka vjela do silnice, tak jí vzal, aby nedošlo k jejímu poškození. Následně svou verzi změnil a policistům uvedl, že sekačku našel v parku a myslel si, že někomu ujela ze zahrady. Z důvodu, aby nedošlo k jejímu odcizení či poškození, jí vzal k sobě. Celou věc chtěl okamžitě oznámit na policii, ovšem zrovna se mu údajně vybila baterie v mobilním telefonu a proto vše oznámil později." Po provedených šetřeních ovšem chebští kriminalisté čtyřiatřicetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Pokud se mu prokáže vina, hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu.