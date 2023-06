/VIDEO/ Brutální a šokující video kolující po sociálních sítích se stalo podnětem ke trestnímu stíhání muže z Liboci na Kraslicku. Na videu jde vidět, jak muž nejprve několika ranami pěstí a poté kopancem do hlavy zaútočil na svého psa, který běhal po zahradě za štěnětem. Drsnou scénu doprovází zoufalé kňučení psa a prosby opodál stojící ženy, která chrání štěně.

Ilustrační foto policie | Foto: Deník / Archiv

"Přijali jsme oznámení od sedmadvacetiletého muže týkající se napadení psa. Toto jednání muž viděl ve videu na sociálních sítích. V současné době se případem usilovně zabývají sokolovští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat," potvrdil mluvčí sokolovské policie Jan Bílek. Za týrání zvířat může být, v případě prokázání viny, pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Komentáře lidí přejí agresorovi to samé, co dělá svému psovi. "Chtěli jsme psa odvézt, vlezl nám do auta a nechtěl ven. Majitel nám řekl, že můžeme psy odkoupit. Jestli je to množírna nevím, možná," píše jeden z nich.

Muž se podle svědků bránil tím, že mu ujely nervy a už se to nikdy nestane. Zvířata má prý rád.

"Věříme, že případ se rychle objasní a podaří se jim získat dostatek důkazů k tomu, aby se pejsci v co nejkratší době dostali k dobrým lidem. Doufejme jen, že to týraní pejsci ve zdraví zvládnou, než se vše vyřeší," dodává komentující na sociální síti.