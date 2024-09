"Kulturní večer začne v pátek 27. září od 17. hodin otevřením areálu. Následovat bude v 17:30 vystoupení Tomáše Kluse. Samotné představení dětského muzikálu následuje o hodinu později. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru a podpořit mladé talenty," říká majitel hradu Bedřich Loos. Ten opravuje zámek zhruba 20 let. "Spoustu práce nás ještě čeká. Mám spočítáno, že Hartenberg budu muset opravovat celkem 174 let," směje se Loos.

Zároveň připomíná, že kromě oprav hradu pořádají i různé akce. "Spolupracujeme hodně se školami, jezdí sem na výlety, na výpomoci. Aktivity mají různé. Přijedou si udělat táborák nebo dětské aktivity například s koňmi, a tak dále. Měli jsme zde letos pobytové aktivity dětí až od Prahy. Školy z Jinonic, Dolních Břežan. Právě posledně jmenovaní se sem rozhodli v září vrátit a uskutečnit představení - Ať žijí duchové. Má přijet i Tamara Klusová, protože má mezi dětmi dceru Josefínu. Stejně jako Tomáš Klus, který vystoupí v roli předskokana. Ať žijí duchové se na nádvoří hradu Hartenberg hodí. Bude to pro přítomné zážitek," říká Loos.

"Je to největší krušnohorský hrad, prostě nejvíc. Je to jedinečná věc v rámci celé republiky a celého prostoru zde. Je také jeden z nejstarších u nás. Jo a i jeho devastace mají spoustu jedinečností. Termín zemětřesení je celosvětově používaný, vznikl tady," konstatuje Loos. Za jeho snahu mu poděkoval osobně i prezident ČR Petr Pavel.

Podpory od prezidenta si spolu s kolegyní Martinou Vavřínovou velmi váží a dodává jim sil do další práce či aktivit. A to i přesto, že ne vždy jde podle toho, jak si naplánují. Letos je například úředníci z Ministerstva kultury nepodpořili milionem korun na obnovu hradu jako tomu bylo v minulosti. Přesto se nevzdávají, a říkají, že každý, kdo o hradě rozhoduje, by se na něj měl přijet podívat osobně a poznat, že za uplynulé roky se dostal zcela zdevastovaný areál hradu do přijatelnější podoby.

„Jste inspirací pro ostatní,“ řekl prezident Petr Pavel všem dobrovolníkům při setkání v Lánech .