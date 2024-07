/ANKETA/ Bílá voda u Chodova je velmi oblíbeným volnočasovým areálem s koupáním. Pokud však nastanou vedra, nastávají i problémy s průjezdem hasičů a záchranářů. Řidiči, jedoucí na koupaliště své auto odstaví tam, kde je to napadne. Že tím ucpou jedinou příjezdovou cestu pro složky IZS je jim zřejmě jedno. Chodovští hasiči opětovně apelují na řidiče. Zatím marně. O problému ví i vedení města a chce ho řešit. Na stole leží několik návrhů.

"Nezkoušejte být v jakýchkoliv potížích. V neděli by k vám hasiči ani záchranka na Bílou vodu nedojeli. Přesně tento vzkaz vyslali dobrovolní hasiči z Chodova potom, co zkoušeli projet na tamní koupaliště a cesta byla ucpaná parkujícími auty. Nebylo to poprvé. Před týdnem musel být vjezd k vodě uzavřen kvůli dopravnímu kolapsu. "Řidiči nerespektují dopravní značení a znemožňují příjezd záchranným složkám. Na místě situaci řeší hasiči, policie, odtahová služba. Tyto prověřovací akce složek IZS se budou namátkově opakovat," vzkazují chodovští hasiči.

"Bohužel kvůli autům se nedalo k vodě dojít ani s kočárkem. A ještě se řidiči rozčilují," přiblížila situaci jedna z maminek, která jela na Bílou vodu.

Jediná technika, která se na místo dostane, je čtyřkolka. I ta, ale musí jet po alternativní trase. Cisterny nemají šanci. A při velkém návalu ani sanity záchranářů. "Každé zdržení záchranářů znamená ohrožení pacienta," potvrzuje mluvčí záchranné služby Radek Hes.

"O problému víme. Bílá voda je oblíbeným místem nejen pro místní, ale jezdí sem i řada lidí z jiných měst a obcí. Pokud na jediné příjezdové cestě ucpou řidiči průjezd záchranných složek, může to ohrozit život kohokoliv jiného. Od pondělí se navíc začne budovat chodník pro pěší, což je akce zhruba na čtyři měsíce. O problému mluvíme. Jednou z variant je alternativní trasa pro záchranné složky směrem od Železného dvora. Musely by se ovšem zpevnit povrchy. Další z možností je takzvané chytré parkování. Dole před stoupáním na Bílou vodu by mohla být instalovaná digitální cedule oznamující kolik je na horním parkovišti míst, či zda je zaplněné," říká místostarosta Chodova Luděk Soukup.

Parkoviště u volnočasového areálu je také důvodem proč by bylo nelogické postavit dole ve městě závoru či zakazující značky, jak navrhují někteří občané z Chodova. Bílá voda v Chodově se v posledních letech stala velmi oblíbeným cílem mnoha lidí. Je tam nejen koupání, ale i řada dalšího sportovního vyžití. Zvyšuje se tam proto frekvence lidí a město udělalo vstřícný krok k zajištění jejich bezpečnosti. Chodov nechal na místě vytvořit záchranné body, takzvané SOS Pointy. Mají především chránit životy lidí v nouzi. Jeden záchranný bod stojí u vstupu přímo na hrázi, druhý pak v oblasti pláže. Každý SOS POINT je vybaven lékárnou, automatizovaným externím defibrilátorem (AED), záchranným plovákem a plovoucím házecím lanem. Zařízení je robustní, aby odolalo vandalům. Obsahuje kameru a reproduktor pro hlasovou komunikaci se službou městské policie. Ta může na dálku otevřít příslušný box s vybavením. SOS POINTY jsou zajištěny proti výpadku elektrické energie, výrobce slibuje provozuschopnosti v jakékoliv době, počasí a situaci. Zároveň budou zařazeny do mapy záchranných bodů v mapových podkladech záchranných složek Karlovarského kraje včetně jejich GPS polohy.