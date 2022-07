Most bude mít délku 800 metrů a je součástí naplánovaného 6,5 kilometrového úseku dálnice D6 u Krupé, jehož náklady se pohybují kolem 1,6 miliardy korun bez DPH. "Zhotovitelem této etapy je společnost Metrostav Infrastructure. Předpokládáme, že část dálnice u Krupé by měla být hotová za dva roky," upřesnila Zikešová.

Silničáři se také chystají na další dva úseky, a to u Hořosedel a Hořoviček, jejichž celková délka je 14,4 kilometru. V současné době se řeší zhotovitel těchto prací, přičemž ŘSD počítá s tím, že se stavbou se začne v polovině září. Už od března tam působí archeologové, protože právě u Hořosedel a Hořoviček odhalili výjimečné nálezy, které potvrzují osídlení Keltů. Podařilo se zachytit sídliště prvních zemědělců z doby neolitu, tedy z období 5500 až 4300 let před naším letopočtem. Tyto skutečnosti by ale stavbu D6 neměly nijak narušit.

"Další úseky staveb D6 jsou nyní v přípravné fázi. Ke stavbě Žalmanov – Knínice byl v květnu 2022 odevzdán čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a byla zahájena majetková a inženýrská činnost. U stavby Knínice – Bošov byl v květnu 2022 odevzdán čistopis projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí k veřejnému osvětlení u odpočívky," dodala mluvčí ŘSD s tím, že ke stavbě Karlovy Vary – Olšová Vrata byla v lednu 2022 zahájena inženýrská činnost ke změně územního rozhodnutí a následně se bude zpracovávat projektová dokumentace k vydání stavebního povolení. Realizace posledních úseků D6, které se nacházejí na území Karlovarska, by tak měly přijít na řadu v roce 2024.