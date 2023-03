Míla Janáček, několikánásobný účastník dakarských závodů jako navigátor, motoristický novinář a cestovatel, již třetí rok v řadě zásobuje fanoušky Dakaru informacemi přímo z bivaku a závodních tratí tohoto závodu.

Žádné plané PR řeči, ale otázky na dřeň, vtip a přátelské vztahy se všemi závodníky, manažery, mechaniky. Tak popisuje ve zkratce svá videa a reportáže. Osobně o nich přijel vyprávět do Jenišovské hospůdky v sobotu večer. Spolu s ním přijel český motocyklový závodník, mnohonásobný účastník Rally Dakar a dalších mezinárodních cross-country rally David Pabiška. A trojici doplnil fotograf Martin Straka.

Sněhové vločky v poušti, ranní mráz, nekonečně dlouhé etapy, suchá řečiště, kamenité kopce, duny a písek. To vše čekalo na účastníky letošního Rallye Dakaru v Saudské Arábii. A David Pabiška bez cenzury vyprávěl přítomným posluchačům nejen o svém již čtrnáctém startu v této soutěži.

"Čím víc peněz do Dakaru zasejete, tím vice sklidíte. A to není samozřejmě vše. Musíte na tom sedět prakticky celý rok a makat. Zhruba 250 hodin ročně na motorce jezdit a ve sportovním režimu. A hlavně potřebujete štěstí. Já to rvu srdcem, připravuji se jako sociální případ v ČR," směje se Pabiška. Dakar je nejen podle něj nejtěžší závod na světě. "Gymnastika, hlídat azimut, koukání dopředu, pak na navigaci. S tou jezdím jednou za rok na Dakaru Do toho GPS, rolbook a novinky, které pokud nemáte zažité, hodně ztratíte na začátku a pak to doháníte . V moto kategorii je to hrozně vyrovnané. Jede zde 30 továrních jezdců. Další jezdci už musejí splnit určitá kritéria, aby se na Dakar vůbec dostali. Dávno jsou pryč doby, kdy pořadatelé pořád někde někoho sbírali. Dnes tam jedou opravdoví borci. A přesto musíte i tak mít štěstí o kterém jsem mluvil. Je to hrozně dlouhý závod a chce to rozložit síly," říká Pabiška. Dakar ho vyjde na dva až tři miliony korun, které musí sehnat.

Jezdci jedou na strojích, které jsou úplně nové. To mnohé přítomné zarazilo. Ptali se, zda se nemusí motor takzvaně zajet. Podle Pabišky je to celé o nastavení motoru. S novým motorem jedou všichni. "Čím je novější, tím dál dojedeš. Ostatní věci na motorce jsou také nové a musíš je hlídat. Po úvodní etapě koukám co jsem kde z motorky ztratil, co upadlo, co nebylo dotažené," směje se Pabiška. Nejvíce se mu líbil Dakar v Africe a hlavně Jižní Americe. Jižní Amerika a tamní fanoušci tím žili. Závodníci pro ně byli celebrity. Nabízeli jim vše. Hroznové víno, steak i dceru. "Je to tak. Táta ji strkal před sebou ke mě ať jde a jede se mnou. Já se tvářil jakože mám málo místa na mašině, a nevejde se tam, " směje se při vzpomínce Pabiška.

I pravidla soutěže tam byla volnější. Tam jsem letěl i 178 kilometrů v hodině. V Arábii už to omezili na 160 a přísně to hlídali. Takže tam už jsem se při jízdě mohl dloubat v nose," říká s nadsázkou motorkář. I on zažil zranění při letošním Dakaru. "Natáhl jsme si zadní stehenní sval a bolest byla nepříjemná. Jdu za doktorem co s tím a on mi říká s úsměvem, dej si 14 dní klid. Závod trvá 14 dní takže jsem si řekl o tejpy a jel dál. Na motorce v závodě prostě přepnu a nemyslím na nic jiného než na jízdu. Všichni chtějí vyhrát a všichni tovární jezdci letí na 110 procent. Buď to vyjde nebo ne," popisuje závod ze svého pohledu. I on už musel v minulosti volat záchranný tým. "Vloni jsem měl pád asi ve čtvrté etapě. Chtěl jsem jet dál, ale nešlo to, tělo řeklo ne. Nechcete zmáčknout na motorce to červené tlačítko s nápisem Rescue. Zkoušel jsem jet dál, ale nešlo to. Zmáčkl jsem to a za chvilku slyšíte svištět helikoptéru záchranářů, která si jede právě pro vás," dodává Pabiška.