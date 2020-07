Mluvčí plzeňské diecéze Pavel Říha potvrdil, že na biskupství přišlo oznámení na nevhodné chování k nezletilým. Jde o podezření, které nyní vyšetřuje policie. Pan Majkov, podle diecéze, nežil tak, jak by kněz měl žít. "Vyšetřování běží po dvou liniích. Za prvé koná policie a zároveň je věc oznámena do Vatikánu na Kongregaci pro nauku víry. Oznámení budeme řešit v rámci církevního práva, které je, dá se říct přísnější než právo obecné. Zároveň však ctíme presumci neviny a nechceme nic předjímat. Všechny dosavadní kroky jsou preventivního charakteru. Policie musí prošetřit,zda se obvinění zakládají na pravdě," řekl Říha.

Za faráře Majkova se postavil loketský zastupitel a zároveň jeho přítel Petr Zahradníček. „Žijeme v době, kdy obvinit dneska někoho z čehokoliv je hrozně jednoduché, ale o to složitější následky to přináší. Chci jenom věřit, že to údajné obvinění je falešné, a že v takovém případě biskupství vrátí Jiřího Majkova tam, kam patří, tedy do Lokte i se všemi funkcemi. Vycházím-li z vlastního takřka dvacetiletého vzájemného poznání, tak já za Jiřím Majkovem stojím,“ napsal na sociální síti.

Kněz Jiří Majkov je od 1. července uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Loket, z funkce generálního vikáře pro vikariáty Karlovarského kraje a z funkce soudce Diecézního církevního soudu.

Biskup Tomáš Holub rozhodl, aby se do ukončení vyšetřování Majkov zdržel veřejného kněžského působení. „Toto rozhodnutí je v současnosti preventivního charakteru, další kroky budou podniknuty v souladu s oficiálním vnitrocírkevním vyšetřováním a vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení,“ uvádí web diecéze plzeňské.

Farář Jiří Majkov se k věci vyjádřil pouze stroze. „Biskup musí dělat co musí. Já osobně nevím o co jde,“ sdělil ve čtvrtek Deníku Majkov.