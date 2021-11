Doposud museli lidé chodit z nedaleké zastávky či sídliště přímo po silnici. Městská policie tam rozdávala reflexní prvky, které sice ve městě nosit lidé nemusejí, ale rádi si je vzali. Na neosvětleném místě chtěli být vidět. "Na výstavbu nové okružní křižovatky u čerpací stanice ONO a přilehlé průmyslové zóny nyní navazuje další stavba. Jde o dva nové chodníky, které propojí sídliště ze Slovenské ulice a z ulice Závodu míru se zónou ONO. Investorem je město Sokolov a náklady dosáhnou zhruba 6,2 milionu korun," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Jak upřesnil, na nové chodníky, jejichž stavba už probíhá, se město pokusí získat dotaci. Rada města totiž schválila podání této žádosti do výzvy Místní akční skupiny Sokolovsko – IROP. Žádost lze podat podle vedení města i po zahájení realizace akce.

Nové chodníky povedou jak od autobusové zastávky na hlavní silnici, tak směrem k sídlišti Vítězná. Součástí projektu okružní křižovatky je i návrh chodníků a míst pro bezpečné přecházení chodců přímo v prostoru nové okružní křižovatky.

Celkové náklady na okružní křižovatku jsou zhruba 30 milionů korun. Investorem je Krajská správa a údržba silnic. Podílí se však i Sokolov, a to zhruba 12 miliony. Z prostředků města bude například hrazena úprava větví místních komunikací ulice Závodu míru a Stará Březovská, výstavba nových chodníků na pozemcích ve vlastnictví města. Dále veřejné osvětlení navržené podél komunikace a kolem chodníků na pozemcích města nebo prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu.

V dopravní špičce se na zmíněném místě řidiči museli obrnit trpělivostí. Na hlavní silnici byl totiž hustý provoz k dálnici D6 i od ní. Na vedlejších se tak stálo hodně dlouho. Kolony se tvoří i nyní při kyvadlové dopravě, kterou řídí semafory. Další sjezd z dálnice u Kauflandu je pak ucpaný a poslední auta stojí přímo na dálnici, což je nebezpečné.

„Několik let jsme prosili, aby tato křižovatka byla vyřešena. Kraji děkujeme, že do toho takzvaně šel. Je to úsek, kde docházelo často k nehodám,“ řekla k nové okružní křižovatce starostka Sokolova Renata Oulehlová.