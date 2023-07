To bude jízda. Do Kraslic na Sokolovsku totiž o druhém červencovém víkendu míří přední české revivalové formace. Uskuteční se tam v kraji ojedinělý Revival fest Kraslice. Letošní ročník je jubilejní desátý a návštěvníci se mají na co těšit. Pořadatelé vybírali kapely, které tam v minulosti sklidily u fanoušků velký úspěch. Především milovníci rocku a metalu se tak mají na co těšit. O tom, co je konkrétně čeká, hovořil jeden z pořadatelů Tomáš Cvek.

Festival v Kraslicích | Video: Cichocki Roman

Jubileum slaví nejen pořádajcíí agentura On - Off, což jsou dva místní nadšenci Tomáš Cvek a Stanislav Fořt, ale také světová legenda Pink Floyd. Letos je to právě 50 let od vydání Dark Side Of The Moon. A nezapomene na to ani kapela Pink Floyd revival Czech, která dvoudenní maraton hudby v kraslických městských sadech zahájí, a to v pátek 7. července. Jako ochutnávku a podporu před touto hudební a světelnou šou uslyší posluchači muzikanty Janis Joplin Revival. Janis byla americká bluesová a rocková zpěvačka a kytaristka. Jedna z nejúspěšnějších a nejznámějších ženských rockových hvězd své doby. Někdy je považována za představitelku bílého soulu. Zemřela na předávkování drogami ve věku 27 let, stala se symbolem hnutí hippies. Kdo se zaposlouchá do dravého projevu této ikony v podání Táni Poláčkové a jejího bandu, tvrdí, že jim to hraje skvěle. Startuje se od 17 hodin. Pak už přijde velká lahůdka.

"V minulosti jsme při hledání kvalitních revivalových kapel na náš festival narazili na partu nadšenců a obdivovatelů kapely Pink Floyd. Svojí věrohodnou prezentací zaujali natolik, že jsme se rozhodli věnovat tomuto seskupení samostatný prostor. Nejsou zde poprvé a na jejich vystoupení přijíždějí posluchači z celých západních Čech," říká Cvek. Ve dvouapůlhodinové show uslyší největší hity kapely. Velkolepost tohoto představení umocňuje světelná aparatura včetně laserů a pyro. Letošní novinkou bude střižna v reálném čase, kdy čtyři kamery budou snímat obraz z pódia. "Dokonalý zvuk je samozřejmostí. Každý, kdo má tuto anglickou kapelu rád, by si určitě toto vystoupení neměl nechat ujít. Do areálu se návštěvníci dostanou hodinu před začátkem vystoupení," informuje Cvek.

Hned druhý den, v sobotu 8. července, zahájí maraton hudby revival anglické heavy metalové skupiny Judas Priest. Ti, kdo si ji nechtějí nechat ujít, musí dorazit do městských sadů už ve 12 hodin. Následovat budou revivaly kapel Green Day a po nich české legenda Olympic. Chybět nebudou ani Purple Mania nebo Iron Maiden Moravia Tribute. Celodenní maraton hudby zakončí RCZ Rammstein Tribute Show, na které v Kraslicích dodnes vzpomínají fanoušci jejich předešlých koncertů. Přijeli z Čech i Německa a potvrdili, že hudební vystoupení a jejich ohnivá šou se jen tak nevidí.

"Vstupenky na Revival fest Kraslice je možné zakoupit přímo na místě. Jejich předprodej, kvůli státním svátkům, skončil v úterý. Páteční program stojí 200 korun. V sobotu pak rockoví a metaloví fanoušci zaplatí 350 korun. Zajištěno je i občerstvení a milovníkům piva mohu prozradit, že se bude točit Prazdroj, Gambrinus a pivo z regionálního pivovaru. Speciálně na tento fest jsme nechali vyrobit ekologické pivní kelímky, které si budou moci nechat návštěvníci na památku. Počasí jsme objednali a pokud bude fanouškům rocku a metalu vedro, jsou pro ně připraveny zvlhčovací stanice. Aby v tom někdo nehledal dvojsmysl, jde o systém s mikro mlhovými tryskami pro chladivé osvěžení vodou," dodává Cvek.

Zdroj: Cichocki Roman