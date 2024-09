Nově otevřený vysokoškolský obor Kinantropologie v Karlových Varech, který bude zajišťovat Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), přijme na podzim do prvního semestru všech 32 uchazeček a uchazečů, jež se zúčastnili 26. srpna přijímacích zkoušek.

"Všichni prokázali velmi dobré znalosti anatomie člověka, nebyl nikdo, kdo by nedosáhl na minimální počet bodů potřebných pro přijetí. Všech 32 lidí tedy od Fakulty pedagogické ZČU v následujících dnech obdrží rozhodnutí o přijetí do studijního programu Kinantropologie. Nyní bude záležet na tom, kolik jich dorazí k zápisu a skutečně nastoupí do výuky," uvedla mluvčí ZČU Andrea Čandová.

Zápis se bude konat stejně jako přijímací zkouška v hale míčových sportů v KV Areně, a to 19. září. Poslední zářijový den se pak studující potkají poprvé v lavicích v učebnách, které pro ZČU připravilo město Karlovy Vary. Pro výuku tohoto oboru poslouží školská budova na nábřeží Jana Palacha v centru města. "Bude připravena k termínu zahájení výuky,“ uvedla už dříve za město Karlovy Vary primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Zavedením zmíněného studijního programu Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni reaguje na poptávku po odbornících v oblasti wellbeingu a tradiční lázeňské péče. Studijní program klade důraz na systematickou odbornou práci a zahrnuje řadu praktických seminářů. Studenti stráví každý semestr více než 100 hodin na praxích u partnerů programu. „Absolventi budou schopni každému z nás doporučit, jak se rozvíjet k dosažení harmonie v souvislosti se zdravým životním stylem,“ konstatoval Pavel Mentlík, děkan fakulty pedagogické.

„Studující se budou připravovat v základních biomedicínských disciplínách, jako jsou anatomie a fyziologie a získají znalosti z věd o pohybu člověka,“ doplnil Petr Valach, vedoucí Centra tělesné výchovy a sportu. „Čeká je řada činností praktického charakteru. Od kondiční přípravy a fitness přes moderní pohybové formy, aplikované plavání, indoor a outdoor pohybové aktivity až k nutričnímu poradenství, masírování či základům fyzioterapie," dodal Petr Valach.

Kinantropologie se zabývá strukturou a funkcí pohybových činností člověka, jejich rozvojem a účinky, u různých věkových skupin populace, včetně osob bez postižení i se zdravotním postižením, a to v podmínkách tělesné výchovy, sportu, fyzioterapie, rekreace a zdravotní tělesné výchovy a podobně.